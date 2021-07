Títol: A l’altre costat

Escriptor/a: FALCÓN MALDONADO, Cristina

Il·lustrador/a: Mariona Cabassa

Editorial: Akiara Books

Edat: a partir de 7 anys

El cable de la tirolina s’ha trencat i Juan José ja no pot fer res del que més li agrada; anar a l’escola, tampoc. De fet, des que la pluja va arrossegar pals, pedres i tot el que trobava i es va endur el pont, la gent que viu a l’altre costat del riu no pot anar ni al poble, ni al mercat ni enlloc si no és enfilant-se d’una tirolina ara feta malbé. Amb tot, el protagonista d’aquest àlbum ha après a somiar despert, a fantasiejar més sobre el que vol i no tant sobre el que l’inconscient decideix. I serà així com els dies i els somnis passaran a l’espera que tots els desitjos es facin, per fi, realitat.

Inspirant-se en una història real ocorreguda a Veneçuela, Cristina Falcón Maldonado escriu un relat sobre els privilegis invisibles i la sort d’haver nascut a l’altre costat mitjançant un personatge infantil que és, alhora, un testimoni de superació i una mostra de celebració de l’alegria i de l’esperança. Una narració que s’allunya de les comoditats de la ciutat i presenta una població ben diferent on l’espai natural, els animals i la vida familiar a l’aire lliure són la base d’una existència on la queixa no té cabuda.

Tanmateix, són les il·lustracions de Mariona Cabassa les encarregades d’amplificar i donar consistència a un text que, de vegades, resulta feixuc pel seu afany de voler explicar molt, desconfiant de la capacitat narrativa de la imatge. La il·lustradora desplega, però, tot el seu imaginari i hipnotitza visualment qui llegeix amb unes escenes de gust naïf i una paleta de colors de gran vivacitat que no respecta en absolut el colorit amb què identifiquem el món. Tot i que això no és cap molèstia, ans al contrari, és una festa per als ulls.

Per Clara Berenguer Revert. / Faristol