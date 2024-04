Encamp tanca Sant Jordi amb la Festa de la Gent Gran i el taller infantil

El Sant Jordi de la gent gran a Encamp (Comú)

Encamp ha posat el punt final a la festivitat de Sant Jordi amb la tradicional Festa de la Gent Gran, que s’ha celebrat a la Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, i el taller infantil ‘Feliç Sant Jordi! Dracs i roses’, portat a terme a la Biblioteca Comunal. Amb aquests esdeveniments s’ha tancat una diada plena de llibres i roses i, tot plegat, a unes darreres setmanes a la parròquia que han tingut la literatura com a eix vertebrador.

A les 16 hores ha començat la Festa de la Gent Gran, amb el berenar i tradicional ball posterior, la qual ha duplicat el nombre d’inscrits en comparació a l’any passat. Més de 100 padrins i padrines han gaudit de la coca i la xocolata, però, abans, els membres de la corporació que hi han assistit, amb la cònsol major, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernàndez, al capdavant, i els consellers comunals Joan Sans, Sílvia Ramond, Andreu Riba i Marta Pujol, els han fet entrega de les tradicionals roses i uns punts de llibre personalitzats a cadascun dels assistents.

La consellera de Recursos Humans, Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, ha assenyalat que es tracta d’una cita “molt important i un moment de socialització dels nostres padrins i padrines. Aquest any estem especialment contents, ja que hem doblat la participació. Un fet que demostra que estan amb moltes ganes de fer trobades, de ballar i de gaudir”.

Ramond ha volgut agrair la implicació de la gent gran de la parròquia, “que sempre que fem festes es mostren molt participatius, i nosaltres continuarem treballant per a fer més activitats, consolidar aquelles que ja tenen un recorregut, i aprofitarem els suggeriments i les idees que hem rebut avui per a continuar fent créixer aquesta programació”.

Tanmateix, a les 17.30 hores, la Biblioteca Comunal d’Encamp ha esdevingut una porta cap a un món màgic, amb la qual els infants han pogut fer la seva pròpia cullera personalitzada, amb temàtica del drac de Sant Jordi. De fet, la cullera ha estat un element primordial, ja que juntament amb ella venia un receptari de cuina, que a l’interior guardava una recepta tradicional de pastís de Sant Jordi. Aquest receptari també s’ha personalitzat amb la foto de cadascun dels nens i nenes que han acudit, i que han gaudit d’una bona estona amb la pintura, la goma EVA i els diferents elements de la manualitat.

També cal destacar que durant aquest dimarts s’han repartit llibres-sorpresa d’ocasió, amb un embolcall molt original, a les dues biblioteques, d’Encamp i el Pas de la Casa.

Per la seva part, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha remarcat que ha estat un Sant Jordi “molt especial perquè hem treballat amb propostes d’activitats tant des del Departament de Cultura com des del Departament d’Afers Socials i Gent Gran per a poder tenir una proposta intergeneracional, que pogués ser també per als infants, amb propostes de tallers infantils, tant a Encamp com al Pas de la Casa, i per als adults amb les presentacions de llibres”.

A més, Sans ha afegit que “estem treballant amb l’anàlisi dels equips tècnics comunals per a avaluar què podem millorar de cara a l’any vinent tenint en compte les aportacions rebudes en aquesta edició 2024”.

D’aquesta manera, Encamp posa punt final a un Sant Jordi per a recordar, amb tot un seguit d’activitats per a tota la família, la majoria centrades en l’àmbit literari. I és que Sant Jordi, a la parròquia, va començar el 6 d’abril, amb la presentació del llibre ‘Nervis a la graderia’, d’Eva Garcia Navarro, en una tarda d’allò més didàctica, en la qual es van proposar diferents estratègies per a millorar les capacitats socials, emocionals i comunicatives de les persones que acompanyen infants i joves que practiquen algun esport.

D’altra banda, el 12 d’abril va tenir lloc la presentació de ‘Colòmbia i Mèxic. De la terra al cor’, de la mà de Conxita Tarruell Llonch i Rosa Pi Masvidal. El llibre recull vivències per Colòmbia i Mèxic, fent una immersió en la vida i els costums d’allà.

Les presentacions literàries per Sant Jordi van cloure amb ‘El que mai et vaig dir’, l’obra de la periodista andorrana Noemí Rodríguez. Al club de lectura, l’autora va poder compartir sentiments i sensacions amb els assistents al voltant de les píndoles vitals de les quals es composa l’obra.

Paral·lelament, el 16 i 17 d’abril, els infants del Pas de la Casa van esdevenir protagonistes del taller infantil ‘El castell de la princesa’, amb el qual van poder deixar volar la seva imaginació per a convertir la Biblioteca Comunal del Pas de la Casa en un lloc ideal i màgic.