Paranys per a vespes al jardí de casa (Getty images)

Les vespes poden ser perilloses, sobretot per als més petits de la casa, i les trampes poden ser una manera efectiva de controlar la seva població si es gestionen adequadament. No obstant això, és important utilitzar trampes de manera responsable i tenir en compte les normatives locals sobre el control de plagues i la seguretat del medi ambient. Aquí tens algunes opcions més efectives:

Productes comercials: Pots comprar trampes específiques per a vespes en botigues d’articles per al jardí o bé per internet. Aquestes trampes solen contenir un líquid que atrau les vespes i les fa quedar atrapades.

Trampa casolana amb líquids dolços: Fes servir una ampolla de plàstic tallada per la meitat i posa un líquid dolç, com ara aigua amb sucre o suc de fruita, a la part inferior. Tapa la part superior amb el tap cap per avall i fixa’l amb cinta adhesiva. Les vespes quedaran atrapades a l’interior.

Amb vinagre i sabó: En un recipient obert, barreja vinagre i sabó. Les vespes se senten atretes pel vinagre, però el sabó trenca la tensió superficial i les submergeix, ofegant-les.

Amb cervesa o vi: Col·loca una ampolla o un recipient obert amb cervesa o vi a prop de l’àrea on vols controlar les vespes. L’olor atractiva les atraurà i acabaran ofegades en el líquid.

Trampa d’aconseguir-i-llançar: Aquesta tècnica no implica matar les vespes. Utilitza una xarxa d’insectes per a atrapar suaument les vespes i, després, allibera-les lluny de la teva àrea.

Sigues conscient que això pot ser un tema delicat, ja que les vespes també tenen un paper important en l’ecosistema com a pol·linitzadores i controladors de plagues. Si la població de vespes és realment un problema, pot ser prudent contactar amb professionals en el control de plagues per a obtenir orientació sobre les millors estratègies a seguir.

Recorda sempre prendre precaucions de seguretat mentre manipules les vespes i les trampes, ja que poden ser agressives quan se senten amenaçades.