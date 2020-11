La Seu d’Urgell viurà un ‘Món Màgic de les Muntanyes’ diferent però possible per Nadal

La Seu d’Urgell iniciarà ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ 2020-2021 aquest dissabte 5 de desembre, amb la tradicional encesa de llums de Nadal, que enguany s’ha treballat perquè sigui “diferent però segura”. La programació nadalenca de la ciutat s’allargarà fins el 5 de gener, amb l’arribada dels Reis Mags d’Orient.

El programa l’han presentat aquest dilluns l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; el vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana; el tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, i els regidors de Joventut, Joan Llobera, i d’infància, Núria Tomàs. L’acte s’ha fet al passeig Joan Brudieu, que enguany cobra un gran protagonisme en convertir-se en el ‘Bosc Màgic de les Muntanyes’.

Jordi Fàbrega ha volgut remarcar que “serà un Nadal diferent, adaptat a totes les mesures antiCOVID-19, però alhora serà un Nadal amb la mateixa il·lusió que tots els anys, ple de màgia de les nostres muntanyes”. El batlle urgellenc ha volgut agrair a la feina de tots els equips de tècnics de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per l’elaboració del programa d’actes, el qual s’ha hagut de “reinventar” per “fer les coses molt diferents”. I hi ha afegit que la seixantena d’actes previstos tindran dues màximes: la il·lusió i la seguretat sanitària. Per això, no se celebraran activitats que puguin generar aglomeracions i la majoria de propostes es faran en espais oberts i amb control d’aforament. A més a més, caldrà fer reserva prèvia per poder-hi participar o assistir-hi. Fàbrega, finalment, ha apel·lat “una vegada més a celebrar i gaudir d’aquest Nadal amb responsabilitat, fent que els infants en gaudeixin, però sense oblidar-nos que la COVID-19 no ha marxat”.

Encesa de llums: ‘La Seu màgica’ i castell de focs

Carlos Guàrdia ha explicat que l’encesa de llums serà amb un format totalment nou: un itinerari anomenat ‘La Seu Màgica’, en sis espais diferents de la Seu, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, amb activitats amenitzades pels Minairons”. Aquests punts, inspirats en l’imaginari del Món Màgic, es podran visitar de manera lliure i sense punt d’inici. Així, hi haurà el Racó dels desitjos, a la plaça Patalín; el pessebre de la capella de Santa Eulàlia, a l’ajuntament; el Joc de troncs, a la plaça de Sant Roc; i la Caseta i el Bosc del Món Màgic de les Muntanyes, al passeig Joan Brudieu. A aquests llocs s’hi sumen tres instal·lacions de llum ‘màgica’: a la plaça de les Monges, a la plaça del Pati Palau i davant de la Catedral. Aquests espais de llum, creats pel Taller Tartera, presentaran unes instal·lacions que s’inspiren en el refranyer popular referent a l’hivern, traslladat en format artístic.

L’encesa de llums es clourà amb un Castell de Focs des de la Torre Solsona, que es podrà seguir des de qualsevol punt de la ciutat, i també des de l’Horta del Valira, sense cap aglomeració de persones.

Nadal per a infants i joves

La primera activitat per als més xics també tindrà lloc aquest dissabte, amb la segona edició d’Anem a buscar els tions al bosc que enguany, a causa de la pandèmia, també ha hagut de canviar de funcionament, tal i com ha explicat Núria Tomàs. Així, doncs, aquesta activitat a la natura (al Pla de les Forques) enguany se celebrarà en dos torns (de 10.30 a 11.30 hores i de 12.00 a 13.00 hores), hi haurà el doble de nombre de tions, i per arribar-hi caldrà fer-ho en cotxe particular o a peu (no hi haurà servei de bus). Les inscripcions ja estan tancades.

La regidora d’Infància també ha avançat que enguany no hi haurà Parc de Nadal, per qüestions sanitàries. En el seu lloc, el passeig Joan Brudieu “presentarà una decoració molt màgica amb els minairons com a protagonistes”, i acollirà la majoria de les activitats lúdiques programades.

El Tió de la Freita es podrà celebrar com cada any el dia 24 de desembre, al Parc del Cadí, però per evitar cues i aglomeracions, s’establirà un circuit unidireccional amb entrada des de la plaça dels Oms i amb sortida al Pati Palau. Es portarà a terme en tres torns (a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda). Per poder celebrar aquesta tradició amb seguretat, caldrà que els infants portin el mínim de persones adultes com a acompanyants i caldrà fer inscripció prèvia per participar-hi.

Recepció reial estàtica

Pel que fa a l’arribada dels Reis Mags d’Orient, enguany no hi haurà cavalcada, però si que se celebrarà una recepció reial el 5 de generper tal que tots els nens i nens de la Seu puguin donar la seva carta a Ses Majestats. D’aquesta manera, la rebuda es convertirà en una recepció reial estàtica, que tindrà lloc a la plaça de Joan Sansa amb l’objectiu “que cap nen es quedi sense anar a veure els Reis”, ha manifestat Núria Tomàs. Els infants podran lliurar les seves cartes en tres torns diferents, amb els mateixos horaris que el Tió (a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda), amb inscripció prèvia.

Com a novetat, hi ha programada una activitat sorpresa, que es realitzarà per tot el municipi els dies 2 i 5 de gener, de 8 a 2/4 d’11 del matí, que porta per títol Un despertar màgic des del balcons i les finestres.

D’altra banda, els més petits podran lliurar el seu xumet al Sr. Pipa, juntament amb les cartes als Reis Mags, els dies 2 i 4 de gener, a la Caseta del Bosc del Món Màgic de les Muntanyes que hi haurà instal·lada al Passeig.

Una altra novetat a ressaltar és que aquest Nadal el so dels picarols que porten incorporats els minairons prendran un especial protagonisme, amb cançó inclosa. També es pot tornar a fer la ruta de tions amb una quinzena de troncs de grans dimensions repartits per tota la Seu.

Finalment, Joan Llobera, ha desgranat les activitats nadalenques adreçades al públic juvenil. Algunes s’han recuperat de la programació de tardor, que no s’ha pogut dur a terme a causa de la segona onada de la pandèmia. És el cas del monòleg d’Edu Mutante, que tindrà lloc divendres 18 de desembre.

Els dies següents (19, 20, 23 i 27 de desembre i 4 de gener) el públic jove podrà participar a l’Escape Room City la Seu. Els nois i noies tindran la missió de salvar el planeta, i que transcorrerà per tot el municipi. “Aquesta activitat a l’aire lliure tindrà com a protagonistes els edificis ubicats a La Seu Medieval, amb l’objectiu també de donar a conèixer el nostre patrimoni històric als joves”, ha assenyalat Llobera. Les inscripcions es poden fer al web www.escaperoomcitylaseu.cat. A banda d’això, hi haurà dues sessions de cinema, amb les pel·lícules Toy Story 4, Padre no hay más que uno i Voces.

El Rescat Musical

La programació cultural d’aquestes properes setmanes inclou teatre familiar, contacontes, música, circ, animacions i titelles, entre d’altres. Hi destaca l’espectacle musical El Rescat Musical, que tindrà lloc els dies 27 i 30 desembre, a les 7 de la tarda a la pista polivalent esportiva. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia al web http://agenda.laseu.cat/cultura/. Pirineus Creatius i l’Orquestrina Trama són els creadors d’aquest un musical amb narració per no cedir a l’oblit ni al desànim en aquest Nadal diferent. “Malgrat ser un any diferent, no volem renunciar a la participació com tampoc a l’espectacle”, ha explicat el seu director Joel Pla.

Galetes en forma de minairó i Jocs dels Minairons al mòbil

Aquest serà un Nadal diferent, i per això des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha posat una especial cura a proposar algunes activitats amb minairons que es puguin fer des de casa i amb la família. Una d’elles és la creació d’un motlle de galeta amb la forma del minairó Llum. La recepta l’ha preparat el Forn Duat de la Seu i hi té un ingredient màgic que fa que les galetes tinguin la propietat de fer content a tothom qui les menja. El motlle ha estat fabricat amb impressores 3D pel col·lectiu de makers i es podrà trobar a les bosses del Tió de la Freita.

D’altra banda, el dia 24 de desembre al vespre arribaran els Jocs dels Minairons als mòbils. Es tracta d’una aplicació dirigida a nens i nenes de 4 a 12 anys, Uns jocs que prioritzen l’enginy i la memòria i que es podran descarregar a Google Play per a telèfons Android i a Apple Store per a telèfons Apple. Un joc de memòria i un trencaclosques dels minairons, amb graus de dificultat diferents segons l’edat dels nens que hi juguin. L’aplicació l’ha desenvolupat una empresa de la Seu d’Urgell, Avenir Pyrénnes.