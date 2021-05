Andorra tindrà un pavelló a l’Exposiciói Universal de Dubai

Andorra no participa en una exposició universal des de Saragossa 2008. Per això, el Govern no podia desaprofitar l’oferta dels Emirats Àrabs per tenir presència a la mostra, que se celebrarà des d’aquest octubre fins al 31 de març del 2022, un any més tard del previst per l’efecte de la pandèmia.

Els amfitrions assumiran pràcticament totes les despeses, que s’aproparan al milió i mig de dòlars, que inclouen la construcció d’un pavelló. Per a Andorra, es tracta d’una oportunitat única per vendre’s al món.

El comissari general d’Andorra a l’Expo 2020 Dubai, Marc Galabert, ha explicat que “intentarem projectar els avantatges competitius de l’economia andorrana centrats en l’estratègia de transformació digital i innovació del país”. Galabert creu que d’aquesta manera “podrem donar a conèixer al públic més familiar les bondats turístiques i naturals del país”.

El pavelló d’Andorra tindrà dues plantes, la inferior destinada a exhibicions i mostres, i la de dalt, que acollirà oficines i sales de reunions. Hi haurà una zona de realitat virtual en què els visitants tindran la sensació d’estar a Andorra i unes càmeres que permetran veure en directe el país. A més les empreses nacionals també podran donar-se a conèixer i establir relacions.

Segons ha remarcat Galabert, la intenció és “aprofitar aquest espai perquè el teixit econòmic pugui estar-hi representat i fer negoci allà”.

La inversió prevista pel Govern serà molt inferior als 150.000 euros que pensava dedicar-hi l’any passat i bàsicament serà per al complement salarial del personal del pavelló i per a la producció del material que s’hi exposarà.