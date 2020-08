Verdú: “Estic treballant encara a intensitats molt baixes”

Joan Verdú ha tornat a esquiar i ho ha fet a l’Stelvio, on és amb el grup de tècnica en una estada programada per l’equip nacional. L’esquiador andorrà, que és en ple procés de recuperació, va de mica en mica agafant la forma i mesurant els esforços per tal de “construir” una bona posada en forma que li permeti arribar en les millors condicions al mes de desembre.

Joan Verdú ha manifestat que: “Tercer dia a l’Stelvio i molt content de tornar a estar sobre els esquís. Les sensacions són molt bones, no tinc mal al genoll, no tinc cap molèstia ni cap aprensió. Evidentment, estic treballant encara amb intensitats molt baixes, esquiant en lliure, molt suau, però tot i així estic molt content pel primer feeling. L’objectiu és estar en plena forma al desembre, per tant tinc temps d’anar construint bé per arribar en bona forma en aquell moment”.