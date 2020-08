Comunicat del Comú d’Escaldes-Engordany amb relació a la Covid19 a les activitats d’estiu

En vista de les darreres informacions que han arribat al Comú d’Escaldes-Engordany i altres que han estat recollides per alguns mitjans de comunicació, respecte de l’enuig i malestar que alguns pares de nens testats a les proves PCR/TMA realitzades pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, el Comú d’Escaldes-Engordany vol aclarir el següent:

1.- A partir del moment en què el Ministeri de Salut estableix la necessitat de realitzar el cribratge massiu als nens i monitors assistents als proppassats torns d’Escaldes-Estiu, gairebé 400 persones, la gestió de l’afer passa a ser de caràcter sanitari i, per tant, el Comú d’Escaldes-Engordany no gestiona, ni coordina, cap aspecte sanitari.

2.- El Comú d’Escaldes-Engordany, únicament ha dut a terme la tasca de convocatòria i repartiment d’horaris, als nens i monitors llistats, a demanda del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i només quan aquest ha donat el vistiplau per a fer les proves PCR/TMA.

3.- El Comú d’Escaldes-Engordany no disposa de les dades dels resultats de les proves PCR/TMA realitzades, al cribratge massiu, als nens i monitors. Aquestes dades es gestionen des del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i per tant és aquesta institució qui pot facilitar aquestes dades, tant a pares com a qui cregui adient d’acord amb la llei de protecció de dades.

4.- Per les informacions rebudes des del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, els monitors i nens que hagin donat un resultat positiu a les proves PCR/TMA han de romandre confinats a casa i aquells que hagin donat negatiu no poden tornar a participar a Escaldes-Estiu, d’acord amb els protocols sanitaris del mateix Ministeri de Salut del Govern d’Andorra.

5.- D’acord amb l’exposat al punt anterior i d’acord amb els protocols sanitaris aplicats pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, el Comú d’Escaldes-Engordany ha hagut de redissenyar el darrer torn d’activitats d’Escaldes-Estiu per acollir només nens nous (43) i monitors nous (12) i donar, amb aquest torn, per finalitzades Escaldes-Estiu d’acord amb els tempos prevists al calendari inicial.