Els productes virals de celles per a la teva millor mirada

Una xiqueta amb les celles ben perfilades

Ha plogut molt des de l’aterratge de les celles gruixudes de cara Delevingne, que van retornar el protagonisme a una part del rostre que la moda dels noranta i els dos mil va intentar esborrar. Des de llavors, les celles s’alcen com uns elements claus en la rutina de cura i de maquillatge i se les considera imprescindibles en la tasca d’emmarcar la mirada i atorgar més profunditat als ulls. Com ens canvia la cara unes bones celles! Avui ens ve de gust presentar-te quins són els productes més virals per a celles.

Les tècniques professionals per a celles

En el repte d’aconseguir unes celles més poblades hi ha diferents tècniques que s’han alçat com a grans solucions. La més coneguda d’elles és possiblement el microblading. Es tracta d’una tècnica de maquillatge semipermanent que es duu a terme amb una ploma inductora anomenada Tébori que serveix per a dibuixar amb pigment els pèls de les celles per a reconstruir-les, donar-li més definició o poblar-les.

Una altra tècnica és el microshading, també de pigmentació semipermanent, però que en comptes de dibuixar pèl a pèl se centra en la creació d’una ombra a la zona. Diferències entre totes dues tècniques? Amb la primera s’obté un efecte molt més natural, perquè es fa pèl a pèl i intentant imitar el borrissol natural, mentre que amb el microshading l’efecte és més artificiós (que demana un maquillatge integral del rostre).

I, la tercera en discòrdia és la micropigmentació, en la qual s’empra el dermògraf per a pintar amb pigments semipermanents pèl a pèl. El resultat és més artificial que el microblading.

No volem deixar de parlar del laminatge de celles, amb el qual s’aconsegueixen unes celles pentinades amb el borrissol cap amunt i completament llis. Aquesta tècnica és especialment recomanable per a aquelles persones que tinguin les celles gruixudes, amb remolins, i vulguin lluir-les pentinades durant tot el dia.





