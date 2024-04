Preinscripcions obertes, a Ordino, per a participar al mercat de segona mà AD300

Informació sobre el Mercat de segona mà i intercanvi AD300 d’Ordino (Comú)

El Comú d’Ordino torna a organitzar el Mercat de segona mà i intercanvi AD300 que tindrà lloc dissabte, 8 de juny. Es tracta de la quarta edició d’aquesta iniciativa que es trasllada de l’ACCO al pati, els jardins i l’Era de Casa Rossell. Per a participar-hi cal fer una preinscripció enviant un correu electrònic a l’adreça visita@ordino.ad especificant el material que es portarà. Hi ha temps fins al 5 de maig.

El mercat té com a objectiu donar una nova vida a tota mena de productes; llibres, roba, complements, objectes de decoració, joguines, material escolar, etc. Vol ser un lloc on trobar tresors oblidats, objectes amb història i material útil alhora que es compleix amb el compromís del comú amb la reducció de residus i l’economia circular. Reutilitzar productes redueix la necessitat de fabricar-ne de nous, genera menys residus i comporta també un estalvi econòmic.

El Comú facilitarà als paradistes taules i cadires per a exposar el material, així com una carpa si estan ubicats a l’exterior. Els assistents que participin en la compra o intercanvi de material rebran com obsequi una bossa de roba reutilitzable fins a exhaurir existències.