Es reforcen els controls a la duana per cobrar l’IGI de les compres fetes a fora

Des del Departament de Tributs i Fronteres s’han fet públiques les principals línies d’actuació previstes per a aquest 2020 i destaca la voluntat d’eliminar un dels greuges que patia el comerç i que també afectava la recaptació d’impostos. Es tracta de totes aquelles compres que es fan fora del país, subjectes al Tax Free, i que tot hi haver l’obligació de declarar-les a Andorra, en molts casos no es fa. Per aquest motiu es facilitarà el tràmit de declaració i també augmentaran els controls.

El Govern reforçarà els controls a la duana per comprovar que els viatgers que importin mercaderies per a ús particular i es desgravin les taxes d’altres països també les declarin a Andorra per poder-hi incloure la imposició.

Aquests controls començaran aquest mateix setembre i des del departament de Tributs i Fronteres s’ha recordat que els límits a partir dels quals és obligatori declarar són a partir de 300 euros, quan s’ha fet la desgravació en origen, i de 900, si no s’ha fet. De moment no es plantegen tocar aquestes quantitats. El ministre de Finances, Eric Jover, creu que “a posteriori es pot mirar si és necessari fer altres canvis o no”, però “des de la prudència”, perquè, com recorda, un canvi del règim que Andorra imposa a la importació pot suposar que “altres territoris vulguin modificar també a la baixa el règim de franquícies que tenim, per exemple, per als turistes que ens venen a visitar”.

Aquesta mesura estarà lligada a la implantació d’un nou procés declaratiu que faciliti aquesta acció i que els viatgers la puguin fer a qualsevol hora i sense haver d’esperar que l’oficina de duanes estigui oberta. Aquest sistema ha d’estar operatiu abans que acabi l’any.