L’Associació del Cor dels Petits Cantors i el Ministeri de Cultura revaliden el conveni de col·laboració

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha signat un nou conveni de col·laboració amb l’Associació del Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra per a garantir-ne la continuïtat i seguir afavorint el creixement artístic i personal dels seus joves membres.

La presentació de l’entesa s’ha dut a terme a la sala d’assaig del centre la Llacuna que el comú d’Andorra la Vella ha cedit a l’associació i ha comptat amb la participació del president de l’associació, Carles Enseñat, i del nou director del cor, Jordi Sabata.

La nova entesa, que revalida les existents els anys anteriors, té en compte la recent jubilació de la històrica directora, Catherine Métayer, així com també el nou model de gestió presentat per la nova direcció basat en un pla d’estudis. Aquest, planteja una estructura de programes educatius en mòduls, fruit de la necessitat de dissenyar un currículum que permeti la flexibilitat per a atendre la diversitat d’interessos i circumstàncies dels membres del Cor. D’aquesta manera, la nova entesa entre ambdues parts permet fer un pas endavant i convertir el cor en una escola musical.

Riva ha ressaltat que estem “molt satisfets” per poder renovar la col·laboració amb l’associació que és clau “per al creixement artístic i personal” de cadascun dels joves que formen part del cor. La titular de Cultura i Esports ha emfatitzat que el suport a l’associació també permet reconèixer “la bona activitat musical” que ha desenvolupat l’associació al llarg de la seva història.

Per la seva part, Enseñat ha destacat l’agraïment a Catherine Métayer per tota la feina feta i ha anunciat que durant el curs es realitzarà un concert d’homenatge a l’anterior directora. Finalment, Sabata ha apuntat que “volem adaptar-nos i facilitar que qui ho desitgi, pugui acabar per a escollir una carrera en l’àmbit del cant, o senzillament vulgui formar part d’un grup coral amb gran història”.

D’aquesta manera, i tal com estipula el conveni, el Govern destinarà un total de 45.000 euros pel 2022 i 53.000 euros pel 2023 per a subvencionar el projecte educatiu i de difusió presentat per la direcció del cor.