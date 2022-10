Consells d’alimentació estant embarassada

El fet d’estar embarassada no implica que calgui menjar per dos. Tal com expliquen els especialistes, no es tracta de menjar molt més, sinó de menjar millor. La ingesta de calories recomanada és de 2.000 calories al dia.

El 70% de la dieta ha d’estar composta per cereals integrals, i és recomanable ingerir tres racions diàries de fruita i dues de verdures. A aquests aliments cal afegir tres porcions de proteïnes i dues de lactis desnatats.

És preferible consumir petites racions repartides al llarg del dia per a combatre la pesadesa i regular el trànsit intestinal. En comptes de fer menjars copiosos, el millor és fer més menjades.

Hi ha alguns nutrients imprescindibles per a l’adequat desenvolupament del bebè: iode, àcids grassos Omega 3, àcid fòlic, ferro i calci. El consum d’aigua és molt important en totes les etapes de la vida, però molt especialment en l’embaràs. La hidratació és clau per a la salut tant del bebè com de la mare.

El peix és una bona font d’àcids grassos Omega i Omega 6. Hi ha determinats peixos blancs i blaus que es poden consumir amb seguretat, com el salmó, el llenguado i el lluç. No obstant això, és recomanable evitar la ingesta de peixos com l’emperador o la tonyina vermella pel seu alt contingut en mercuri.

Pel que fa als ous, es poden consumir sempre que estiguin ben cuinats per a minimitzar el risc de patir una intoxicació.

