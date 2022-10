El negoci del cristall de Murano

A un quilòmetre de distància de la ciutat de Venècia, es troba l’illa de Murano, famosa pel cristall que allí es fabrica. La tradició d’aquest cristall es remunta a l’antic Egipte, si bé no es convertiria en tot un art fins diversos segles després. Curiós és el fet que els vidriers d’aquestes obres d’art van rebre en el passat certs privilegis com el fet de poder portar espasa, a més de gaudir d’immunitats, si bé no se’ls tenia permès abandonar l’illa per a no difondre precisament el secret de la seva elaboració.

Alguns dels antics tallers de cristall s’han convertit avui en dia en marques internacionals de molt de prestigi com és el cas de FerroMurano o Salviati, entre d’altres, totes elles amb marca Made in Italy i sinònim de qualitat i luxe, per la qual cosa s’han convertit els seus cristalls en els més bonics i cobejats del món.

Precisament a causa del valor que han adquirit, és molt freqüent que es venguin falsificacions d’aquests productes. Per a saber si són o no objectes falsos, cal tenir en compte els següents aspectes:

La seva superfície ha de ser irregular i en moltes ocasions es visualitzen bombolles en el cristall. Això és així perquè el procés és totalment tradicional i manual i, això, pot comportar certes imperfeccions.

El seu pes és més lleuger que el de les seves rèpliques.

Les creacions d’autèntic cristall de Murano estan formades per diverses capes superposades.

Les peces solen estar signades pel mestre vidrier.

Tenen certificat original de la fàbrica, en concret és obligatori que ho tinguin tots els vidres fabricats després de 1980.

Existeix un catàleg denominat “Glossari de Vidre de Murano” on poden consultar-se el nom de tots els vidriers de la localitat. (fossilfly.com). També en 20thcenturyglass.com.

En cas de dubte, es pot consultar a un expert local en vidre , qui ens orientarà sobre la seva veracitat.

Desconfia d’aquells objectes en els quals l’etiqueta marqui “fet a Itàlia” o “fet a Venècia”.

Gran part dels turistes que visiten l’illa cada any, ho fan precisament per a conèixer el seu procés d’elaboració i per a comprar algun objecte fabricat amb aquest inigualable i bell cristall