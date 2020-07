PS+Independents d’Encamp obre un WhatsApp perquè la ciutadania els faci arribar demandes i suggeriments

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp ha engegat un nou canal de comunicació amb la ciutadania, perquè aquesta pugui fer arribar les seves demandes i suggeriments. Es tracta d’un WhatsApp amb el número de telèfon 68 65 68, al qual estaran “alerta”, tal i com s’ha compromès el conseller socialdemòcrata al Comú d’Encamp, David Rios. Les demandes i propostes que arribin, així com les peticions de millora o possibles constatacions de mancances, es traslladaran a la majoria, ha explicat Rios, tal i com s’ha anat fent fins ara amb els comentaris que han rebut directament els consellers socialdemòcrates al Comú d’Encamp, que han obtingut resposta per aquesta via.

El nou canal de comunicació s’inscriu en el marc de l’oposició “totalment constructiva” que s’està duent a terme al Comú d’Encamp, tal i com ha manifestat Rios, fent aportacions innovadores i suggeriments de millora, seguint el programa electoral amb el qual van concórrer a les eleccions comunals del passat desembre.

En aquest sentit, els dos consellers socialdemòcrates han enumerat algunes de les aportacions realitzades en les comissions del Comú d’Encamp. Per exemple, el líder de PS+Independents d’Encamp ha comentat les millores aportades al plec de bases del concurs d’idees per al futur parc de la parròquia, que s’ubicarà al Prat de l’Areny i al Prat del Germà, per fer, entre d’altres, que s’equipi amb instal·lacions aptes per a infants i joves amb dificultats de mobilitat.

Per la seva part, el conseller Enric Riba ha repassat les propostes presentades a la comissió de Reactivació Econòmica i Turística per tal de dotar de més atractius la parròquia i afavorir que “Encamp torni a ser el centre turístic del país”. Entre aquestes destaquen les propostes per apropar la zona de les Pardines i el llac d’Engolasters al centre de la parròquia amb un telecabina, la creació d’un historiama per donar a conèixer la història del país d’una manera senzilla als visitants, construir un ascensor per facilitar l’accés a Sant Romà o un trenet que donés la volta al llac d’Engolasters.