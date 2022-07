López i Baró del PS es reuneixen amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere López, juntament amb el secretari d’organització, Pere Baró, han rebut aquest dimecres la visita del primer secretari del Partit Socialista de Catalunya (PSC), Salvador Illa, amb qui han tractat temes d’interès bilateral.

Més concretament, han compartit estratègies, des d’un punt de vista socialdemòcrata, per a afrontar problemàtiques vigents en el context econòmic actual com és el cas de l’habitatge, la pèrdua de poder adquisitiu i les dificultats que travessen petits empresaris i treballadors autònoms. Així, mateix, López i Illa també han tractat els reptes futurs que es presenten tant per a Catalunya com per a Andorra per als propers mesos.

La trobada també ha servit per a parlar de les relacions entre Andorra i Espanya de manera més general, a la vegada que les dues formacions polítiques han enfortit les seves relacions. A l’encontre també hi ha assistit l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Ángel Ros.