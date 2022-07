L’IDAPA impulsa la digitalització de l’Alt Pirineu i Aran i l’Àrea 5G

L’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) impulsarà la digitalització de les comarques pirinenques com a part del pla de treball aprovat per a aquest 2022, que inclou 7 programes i 22 accions específiques en polítiques de muntanya. El Consell Rector de l’organisme reunit a Sort ha aprovat, entre d’altres, la dinamització de l’Àrea 5G de l’Alt Pirineu.

Això inclou la incorporació ben aviat d’un dinamitzador, la digitalització de les set estacions d’esquí nòrdic a la base de dades de Ferrocarrils de la Generalitat o bé l’estudi de l’estat de cobertura dels serveis de banda ampla fixa i mòbil a tots els nuclis de població. L’IDAPA també treballarà millores en mobilitat i promoció del patrimoni cultural.

Entre les accions específiques que han detallat destaca l’avançament de la integració tarifària al darrer trimestre d’enguany, d’acord amb la Direcció General de Transports i Mobilitat.

També es contempla una nova línia d’ajuts per al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural, adreçada als ens locals i entitats sense afany de lucre i que ja ha donat suport a 99 projectes, o bé l’ajut als membres de la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.

Consell General de Muntanya

El director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Jesús Fierro, ha presidit el Consell General de Muntanya, l’òrgan col·legiat de participació i consulta de tots els consells comarcals muntanyencs. A la reunió s’ha donat compte dels prop de 14 milions d’euros que el Govern ha destinat ja a aquestes comarques durant el primer semestre de 2022.

La xifra inclou els ajuts per a actuacions a la xarxa viària rural, tant pel que fa a camins rodats (6 milions €) com no rodats (600.000€); actuacions de neteja de vies afectades per les nevades (300.000€); una nova línia d’adquisició de maquinària per al manteniment de camins (2 milions €); l’activació d’una nova convocatòria del programa d’habitatge rural (5 milions €) i les actuacions específiques de coordinació i suport al sector de les estacions de muntanya.

A la reunió del Consell General de Muntanya també s’ha donat compte de l’increment de pressupost de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral (16,4 MEUR) i de l’IDAPA (2,5 MEUR), molt per sobre de les xifres habituals dels darrers anys.

Fierro ha parlat igualment de l’Agenda Estratègica del Pirineu, que es vol que sigui “un full de ruta per a orientar el desenvolupament sostenible de les comarques pirinenques els anys vinents amb un segell propi”. El dirigent urgellenc ha insistit que “cal treballar per a garantir l’arrelament de la població, l’accés als serveis bàsics i la connectivitat física i digital”.

L’Agenda haurà d’ajudar a trobar nínxols de mercat per a impulsar “un model econòmic propi, respectuós amb l’entorn natural i situant les persones al centre de les decisions”. Es preveu que el procés participatiu de l’Agenda comenci aquesta tardor.

Llei de muntanya

Pel que fa a la nova Llei de muntanya, de moment, el Govern n’ha aprovat la memòria preliminar. El text considera que les polítiques de muntanya han d’apostar per “atraure capital humà, residents permanents i activitat econòmica durant tot l’any”, a més d'”aprofitar els recursos propis i ajustar les polítiques públiques i la seva governança a les seves característiques concretes”.

La memòria preliminar es mantindrà en consulta pública fins a final de setembre. El director general ha fet una crida perquè la població pirinenca es posicioni i aporti suggeriments sobre les qüestions que haurà d’abordar la llei, i hi afegeix que “i això només passarà si el territori participa en aquesta consulta”. Finalment, Fierro ha avançat la intenció d’impulsar un procés de participació sobre la nova llei durant aquesta tardor, amb la voluntat que comenci la tramitació parlamentària a la primavera de 2023.