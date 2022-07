El departament de Política Lingüística ha rebut 35 queixes per l’incompliment de l’ús del català

Un cartell, un anunci a les xarxes o la retolació d’un negoci. El català és la llengua oficial del país, però sovint queda oblidada. La cap d’àrea del departament de Política Lingüística, Marta Pujol, explica que 45% de les queixes que arriben són per publicitat amb altres llengües que no hi són en català i, per tant, “hi ha un incompliment de la llei perquè diu que s’ha de fer en català i que a més a més es pot fer en altres llengües en un espai inferior o en llocs menys visibles.”

Documents, tiquets de caixa, cartes de menús, en menys proporció també tenen la seva quota de reclamació. El mateix passa amb la manca d’atenció al públic en català. No és exclusiu d’un sector, però es vol posar important atenció en l’administració i l’assistència sanitària que l’any passat s’incloïa per primera vegada a l’enquesta de coneixements i usos que es presentarà a la tardor.

En el que es porta d’any ja s’han registrat les mateixes queixes en aquest capítol que tot el 2021. En general es preveu tancar l’any amb el doble de queixes que l’any passat que rondava les trenta.

Per això al setembre es presentarà la campanya que ha de promocionar els drets i deures que té la ciutadania respecte a la llengua oficial del país.