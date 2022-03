Enquesta ciutadana per conèixer la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Andorra

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la directora del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, Florència Aleix, han presentat aquest dilluns la campanya d’elaboració de l’Informe Nacional Voluntari (INV), que es presentarà durant el mes de juliol d’enguany davant les Nacions Unides, sobre la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’INV, tal com ha explicat Ubach, és un mecanisme de seguiment i revisió que tots els països membres de l’ONU han de redactar periòdicament recollint i explicant totes les seves iniciatives i polítiques nacionals per a l’assoliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Té com a objectiu analitzar i presentar el nivell d’implementació de l’Agenda 2030 mostrant els èxits, els reptes i les lliçons apreses.

La ministra ha recordat que l’Agenda 2030 incorpora els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que representen “un full de ruta universal”, ja que tots els països de l’ONU els han d’implementar. “Ha de guiar el futur de les societats posant de relleu la importància de la sostenibilitat, la resiliència i la inclusió”, ha afegit Maria Ubach, que ha recordat que la voluntat fonamental és “enfortir la pau universal”. Precisament, la ministra ha emfatitzat que aquest pla d’acció universal recull objectius “transversals i interconnectats” vinculats a qüestions tan diverses com el medi ambient, l’educació, la igualtat de gènere o la producció i el consum responsable.

Així doncs, amb la finalitat de conèixer i saber quin és l’estat d’implementació dels ODS al país, enguany s’elaborarà el segon INV d’Andorra, que analitzarà la totalitat dels 17 ODS. D’aquesta manera, s’amplia el rang d’estudi del primer INV elaborat pel Principat i presentat el 2018, quan es van analitzar 8 dels 17 ODS. Per fer-ho, seguint les recomanacions de les Nacions Unides, la iniciativa s’ha obert a la participació del sector públic, del sector privat i també de la ciutadania, seguint la premissa de no deixar ningú enrere.

En aquest sentit, Florència Aleix ha explicat que per a la redacció de l’Informe Nacional Voluntari s’ha contactat amb actors com per exemple el Consell General, els Comuns, les parapúbliques, el Raonador del Ciutadà, així com les associacions i les ONG del país. “Volem que tothom hi pugui participar i aportar les seves idees”, ha afirmat la directora del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, que ha manifestat la importància que puguin “presentar les seves iniciatives, idees o allò que troben a faltar a Andorra per a la implementació de l’Agenda 2030”.

Pel que fa a la participació de la ciutadania, Aleix ha exposat que s’ha creat una enquesta ciutadana en línia per saber quin grau de coneixement té la ciutadania sobre els ODS, així com també el grau d’implementació dels mateixos. L’enquesta estarà disponible entre 7 de març i el 30 d’abril del 2022 i s’hi podrà accedir a través de la plataforma VISC. L’eina VISC també inclourà un apartat informatiu sobre els ODS, l’INV i el calendari de treball.

A més, per fomentar encara més la participació de la ciutadania, s’han unit sinergies entre el Ministeri d’Afers Exteriors i l’equip de Participació Ciutadana del Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana per impulsar una campanya de comunicació i difusió, així com per elaborar l’enquesta.