Les creadores artístiques Elena Santiago i Naiara Escabias, seleccionades per fer estada a Faber Olot

L’actriu Elena Santiago i la fotògrafa Naiara Escabias han estat les dues creadores d’Andorra seleccionades per fer una estada individual a Faberllull Olot de l’1 al 8 d’abril. Totes dues van presentar la seva candidatura a la convocatòria que es va obrir el 14 de gener per dur a terme una estada individual en aquesta residència de la xarxa gestionada pel Ministeri de Cultura i Esports d’Andorra i l’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot.

Les joves residents andorranes disposaran d’un espai i un temps de qualitat per poder treballar en els seus projectes individuals, compartir experiències amb la resta de residents i establir contactes i fer col·laboracions amb professionals de Catalunya i d’arreu. A més, coincidiran amb una estada temàtica sobre traducció de poesia entre el català, l’eusquera i el gallec i amb el festival de dansa i arts vives ‘Sismògraf’, que tindrà lloc a Olot durant el mes d’abril.

Elena Santiago és graduada en interpretació per l’Institut del Teatre, on ha cursat també el postgrau IT Teatre. Ha fet d’actriu tant en l’àmbit teatral com en l’audiovisual. Com a dramaturga, és coautora del musical ‘Cuques’ i actualment s’està formant a l’Obrador de la Sala Beckett, escrivint la seva propera peça. A Faberllull Olot treballarà en aquesta obra que tracta sobre la relació de dues germanes en el moment que un secret familiar surt a la llum. L’oposició sobre fer-ho públic o no, els silencis, els secrets i els tabús dins de la pròpia família i la creixent incomoditat entre les dues són els ingredients d’aquesta història.

Naiara Escabias és fotògrafa, artista i instructora de ioga. Actualment està acabant la formació de Teràpia transpersonal amb l’art, que li dona les eines per poder crear i guiar altres persones a tenir una relació més sana amb l’art i descobrir-se ells mateixos. Durant l’estada a Faberllull crearà un curs d’autoretrats per a adolescents, amb una part tècnica per tenir nocions bàsiques de fotografia i una altra part d’autoconeixement i creixement personal. La intenció és crear un espai on els joves es descobreixin a ells mateixos, es puguin acceptar i tinguin millor relació amb la seva imatge.

Nova resident a Faber Andorra

De manera paral·lela a l’aterratge de les creadores a Olot, la residència Faber Andorra acull des d’aquest dilluns la segona resident del 2022, la fotògrafa, artista visual i investigadora Anna Bosch. Durant la seva estada, treballarà en un projecte pluridisciplinar sobre el desig de ser mare soltera. Bosch se centrarà en el desenvolupament d’una sèrie d’entrevistes en línia i realitzarà un mapa conceptual amb tota la informació que ha anat recollint sobre diferents clíniques, tractaments i entrebancs, tant legals com econòmics, que es troben moltes dones que opten per aquesta opció.

A banda de la seva recerca com a resident, la investigadora establirà contacte directe amb la societat andorrana a través de vàries conferències sobre el seu projecte ‘Bubble Beirut’, un treball fotogràfic que s’endinsa en la quotidianitat d’algunes famílies importants del Líban i les seves formes de vida i que mostra una dimensió d’aquestes famílies que acostuma a quedar fora de la llum pública. Pel moment hi ha programades sessions amb els alumnes d’arts plàstiques de segon de batxillerat de l’Escola Andorrana i amb el públic general.

Anna Bosch va estudiar fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i a l’International Center of Photography de Nova York. Actualment està estudiant el Grau d’Arts de la UOC. És membre fundadora de Ruido Photo (2004), Ruido Escuela (2008) i CFD Barcelona (2012). Ha exposat el seu treball a CaixaForum, Barcelona i Madrid, i les seves fotografies han estat publicades a diferents mitjans com The New York Times, 6 Mois Magazine, el País Semanal i el suplement del diumenge del diari Ara. El 2017 va autopublicar el seu primer llibre: ‘Bubble Beirut’.