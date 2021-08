El segon trimestre es tanca amb una taxa d’ocupació del 79,6%

La taxa d’ocupació estimada en el segon trimestre se situa en el 79,6% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,6 punts respecte a l’any anterior, mentre que representa una disminució de 0,2 punts si es compara amb el primer trimestre del 2021.

Així, el nombre d’ocupats s’estima en 45.269 persones, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d’Estadística del Govern. Per sexe, la taxa d’ocupació dels homes augmenta 0,8 punts en comparació amb l’any passat i 0,4 punts trimestralment. Quant a les dones, s’incrementa en 0,4 punts en termes anuals, però disminueix 0,8 punts respecte al trimestre anterior.

D’altra banda, la taxa d’atur de la població entre 15 i 74 anys s’estima en el 3,3%, amb un augment de 0,3 punts en termes anuals i 0,2 punts en termes trimestrals (en un context d’increment de la taxa d’activitat). Així, la població aturada se situa en 1.612 persones. Per sexe, la taxa d’atur pels homes disminueix 0,9 punts anualment i 1 punt trimestralment. En canvi, la taxa d’atur per a les dones augmenta 1,7 punts tant anualment com trimestralment.

En el segon trimestre de l’any, la taxa d’inactivitat s’ha situat en el 17,5%, disminuint 1 punt en termes anuals mentre que s’ha mantingut pla respecte al trimestre passat (-0,1 punts). Així, es registra un total de 9.962 persones inactives. Per sexe, la taxa d’inactivitat anual es manté estable per als homes (-0,1 punts) i disminueix 1,9 punts per a les dones. En relació amb el primer trimestre del 2021, la taxa d’inactivitat masculina augmenta 0,4 punts i la femenina decreix en 0,6 punts. Per edat, destaca la taxa d’inactivitat per als joves de 15 a 24 anys que s’ha incrementat fins al 74,9%, valor màxims dels últims dos anys.

Tenint en compte les circumstàncies especials lligades a la pandèmia, des d’Estadística s’ha estimat convenient afegir en aquest informe alguns resultats que permetin conèixer millor l’esdevingut en el mercat laboral. Així, s’extreu que dels 45.269 ocupats d’entre els 15 i els 64 anys al segon trimestre de l’any, el 12,7% no han treballat durant la setmana de referència, xifra que s’incrementa 0,4 punts respecte al primer trimestre de l’any. El principal motiu per no treballar ha estat per haver fet vacances o dies de permís (4,5%) seguit de malaltia, accidents o incapacitat temporal (4,4%). Així, el número d’ocupats que efectivament han treballat en el quart trimestre es queda en 39.541 persones (el 87,3% de la població ocupada de 15 a 64 anys).

D’altra banda, cal destacar que el nombre total d’hores efectives treballades en el segon trimestre ha experimentat una estabilització a causa de la reactivació dels diferents sectors de l’activitat econòmica. Així, el total ha augmentat trimestralment un 3,7%. Aquesta xifra representa 1.351 llocs de feina per un treball de 40 hores a la setmana. En termes anuals, el total d’hores efectives s’ha incrementat un 41,3%, ha suposat una millora d’11.163 llocs de feina.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable en termes trimestrals, a excepció d’Andorra que presenta un lleu increment (en un context d’increment de la taxa d’activitat). En termes anuals, s’evidencia un comportament estable. Així, França s’ha situat en el 7%, Espanya en el 15,3% i l’EU-27 països en el 7,1%.