El Cor de Rock d’Andorra estrena un videoclip en homenatge als treballadors i voluntaris de la Creu Roja

El Cor de Rock d’Andorra, la banda de rock Black Thursday i la Fundació ONCA presenten el videoclip This is me com a homenatge al voluntariat de la Creu Roja Andorrana per la seva tasca diària contribuint en molts àmbits sanitaris i socials del país. El vídeo es pot veure a partir d’avui a les plataformes digitals, coincidint amb el Dia Mundial de l’Assistència Humanitària.

En l’enregistrament hi ha participat la cinquantena de veus del cor, la banda de rock formada per Álvaro Sánchez (bateria), Amador Ramos (guitarra acústica), Moi Jaén (guitarra elèctrica) i Gil Blasi (baix), i un quartet de corda de l’ONCA, amb Àlex Arajol (violí), Elias Porter (violí), Marc Garcés (viola) i Mireia Planas (violoncel).

La iniciativa vol servir per a agrair la feina totes les persones que hi col·laboren de manera voluntària. De fet, ara mateix l’entitat compta amb més de 600 membres que duen a terme, entre altres accions, serveis preventius i formacions de socorrisme, acompanyaments i suport a la gent gran i a les persones amb dependència, persones amb dificultats a la botiga solidària, com també voluntariat als Stoplabs i al centre de vacunació, donant reforç als sanitaris.

La cançó escollida ha estat This is me, de Benj Pasek i Justin Paul, coneguda internacionalment per la pel·lícula The Greatest Showman. La peça musical tracta de l’empoderament, que ens ensenya a valorar-nos i acceptar-nos tal com som, malgrat les nostres imperfeccions. Subratlla els aspectes positius de cadascú i els potencia. El resultat esdevé una pujada d’optimisme i d’adrenalina per a tothom qui l’escolta.

L’arranjament vocal ha estat creat pel Rock Choir, el cor contemporani més gran del món i del que forma part el Cor de Rock d’Andorra, i ha estat dirigit per Jordi Porta i Gil Blasi. Pel que fa a l’arranjament del quartet de corda, aquest ha anat a càrrec d’Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA.

Quant a la part tècnica del treball, la gravació, edició, mescla i masterització d’àudio ha anat a càrrec de Marc Mas (Ivolution Studios & Live). La gravació de vídeo ha estat coordinada, realitzada i editada per Sergi Pla (Inuk Productions), juntament amb l’operador de càmera i de dron Ruben Calvo (RC Audiovisuals), com també l’operador de càmera Toni Ubach (Fílmic Audiovisuals).

En el videoclip, els escenaris principals són la plaça del Consell General i la plaça de Braus a Andorra la Vella, on es du a terme la coordinació dels tests de detecció com el suport en la de vacunació contra la Covid-19 i l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp.