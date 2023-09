Taller de sabons naturals per a promoure la sostenibilitat entre els joves

Xerrada-taller sobre sabons naturals (Carnet Jove Andorra)

L’Associació Carnet Jove Andorra organitza un taller de sabons naturals amb Capricho de Luna amb l’objectiu de sensibilitzar a les persones joves de la necessitat de reduir el plàstic i les substàncies tòxiques.

L’activitat tindrà lloc el dijous 21 de setembre, a les 19 hores, al foyer de l’Auditori Nacional i inclou una part teòrica i una de pràctica on els participants tindran l’oportunitat de conèixer el món de la cosmètica natural, des de l’origen fins a les tècniques i els ingredients 100% naturals utilitzats per a crear un sabó personalitzat.

A més, els joves assistents podran descobrir com interpretar l’etiqueta d’un producte per a evitar components tòxics, així com consells per a adoptar un estil de vida més sostenible, reduint l’ús de plàstic i fent compres més conscients.

L’activitat s’adreça a joves de 16 a 30 anys i té un preu de 8 euros (inclou la participació al taller i un sabó artesanal personalitzat).

Per a més informació i per a inscripcions, cal adreçar-se al web www.carnetjove.ad/tallersabons.

Aquesta iniciativa forma part de la campanya de sensibilització que l’Associació Carnet Jove realitza entorn de la sostenibilitat, un moviment que busca educar i capacitar als joves per a adoptar decisions més conscients i sostenibles en les seves rutines diàries.