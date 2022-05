Homenatge a les trementinaires del país amb la nova ruta “La poció de la Bruixa Quela” d’Engolasters

La nova ruta “La poció de la Bruixa Quela” situada a Engolasters s’inclou dins de la sèrie Macarulla i, igual que les dues rutes inaugurades l’estiu passat, l’objectiu és apropar les famílies a la natura tot descobrint als més petits el senderisme d’una manera fàcil i divertida. A més, aquest sender es pot realitzar al llarg de tot l’any.

Així ho han explicat aquest dijous el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres acompanyat de la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, durant la inauguració d’aquesta nova ruta familiar. L’itinerari de “La poció de la Bruixa Quela” s’inicia a prop de l’inici del Circuit de les Fonts al Bosc de les Molleres a Engolasters. Es tracta d’un entorn molt conegut i també dona accés privilegiat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

És una ruta de curta durada de 3 quilòmetres en total i ideal per dur a terme en família amb infants d’entre 4 i 12 anys. “La poció de la Bruixa Quela” pretén endinsar-se en el món de les bruixes i té per objectiu recuperar les creences i llegendes populars i sobretot retre un homenatge a les bruixes i a les trementinaires del país.

En concret, el nom d’aquest sender vol ser un petit homenatge a Caterina Yvona, la primera dona condemnada per bruixeria a Andorra el 1420, que era veïna d’Escaldes segons recull l’investigador Pau Castells al llibre “Andorra, terra de bruixes”. En aquesta ocasió, la ruta rep el nom de bruixa Quela perquè Miquela era un nom molt popular en aquella època.

En aquest sentit, el recorregut convida a les famílies a ajudar a la Quela a trobar la recepte de la felicitat. A través d’una història, les famílies descobriran les diferents herbes remeieres que es poden descobrir al llarg de la ruta, les espècies de mussols del territori, la poció de la felicitat i molts altres jocs que els faran endinsar-se a la natura d’una manera didàctica i divertida.

L’itinerari es realitza acompanyat d’un fulletó on es detallen totes les activitats que es descobreixen al llarg de la ruta. Està disponible en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. La versió en català estarà ja disponible a partir de demà a les oficines de turisme del país i la resta de llengües, a partir de la setmana que ve.

La brigada de camins del Comú d’Escaldes-Engordany ha dut a terme tots els treballs d’adequació del camí i el taller tèxtil i de vidre ha participat en el projecte elaborant els elements de vidre que hi ha en una de les etapes del circuit

El projecte ha comptat amb la participació de l’artista Samantha Bosque, amb la creació d’un mural i elements pintats sobre les roques; amb l’empresa Ergo que han treballat tots els jocs que es descobreixen al llarg de l’itinerari produït en fusta i corten; amb Dinàmic – Logopèdia i Psicologia en la creació de l’storytelling; amb Andorra Recerca i Innovació, en l’assessorament de les herbes remeieres i de les espècies de mussols al país, amb la Fundació ONCA amb la creació d’una seqüència de percussió corporal adaptada a la temàtica i amb WOW amb el disseny del tríptic.

Èxit de les dues Rutes Macarulla

Aquest tercer itinerari Macarulla s’afegeix als dos ja existents i que, durant l’estiu passat van despertar l’interès de més de 43.000 persones, ja que aquest va ser el nombre de fulletons lliurats per les oficines de turisme. Com a novetat, a partir d’aquest any tots els itineraris Macarulla disposaran de comptadors que permetran conèixer millor el nombre total de persones visitaran cada itinerari.