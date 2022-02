El Govern i l’UdA signen el contracte-programa per a l’any 2022

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la signatura del contracte-programa per al 2022, que signen la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau.

La Llei d’Ensenyament Superior recull que la relació entre el Govern i les institucions d’ensenyament superiors públiques que no depenen de l’Executiu s’han de materialitzar en un contracte programa que pot ser anual, o plurianual. El text estableix cap on s’orientarà el centre universitari i també les transferències que rebrà per part del Govern.

En aquest sentit, el ministre Portaveu ha apuntat que les noves activitats compromeses per la Universitat d’Andorra inclouen:

Dissenyar nous itineraris optatius dins del pla d’estudis del màster en Dret, desenvolupar i oferir el tercer curs del nou bàtxelor en Informàtica i desenvolupar i oferir el segon curs del màster en Educació.

Implementar el nou pla d'estudis del Diploma professional avançant ( DPA ) en comptabilitat i administració amb la nova metodologia basada en competències.

Dissenyar el nou pla d'estudis del bàtxelor en Infermeria i del bàtxelor en Administració d'empreses amb la metodologia basada en competències.

Treballar per la definició i la posada en marxa del bàtxelor en Pilotatge d'aviació comercial i en gestió de companyies aèries, en col·laboració amb la iniciativa privada.

Seguir treballant per a la consolidació de la llengua anglesa com a llengua de treball i de vehiculació, juntament amb la promoció del coneixement d'altres 5 llengües, amb especial atenció a les llengües francesa, portuguesa i espanyola.

Continuar promovent la mobilitat acadèmica i en pràctiques dels estudiants de la Universitat d'Andorra i la captació d'estudiants internacionals en mobilitat. Mantenir i ampliar els ajuts a la mobilitat dels estudiants i de la persona.

L’import de la transferència de Govern per a l’any 2022 és 2.967.629 euros.