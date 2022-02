S’inaugura el Centre d’Art Andorra la Vella al Parc Central

El Centre d’Art Andorra la Vella, situat al Parc Central, ja és una realitat. Aquesta tarda s’ha celebrat l’acte de cessió del nou equipament, de propietat comunal, que des de aquest dimarts passa a gestionar el Govern i on el ministeri de Cultura disposarà d’una sala d’exposicions temporals. Així ho han rubricat la cònsol major, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Xavier Espot, que posteriorment han escenificat l’entrega de l’espai amb l’entrega de claus en presència de les autoritats, entre les quals la Síndica General, Roser Suñé, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i una àmplia representació dels consellers comunals d’Andorra la Vella; i dels equips tècnics que han possibilitat la realització dels treballs.

La cessió és per un termini de sis anys, que es prorrogarà per 4 anys sempre que una de les parts no notifiqui la voluntat de rescindir el conveni. En els darrers mesos s’han dut a terme les obres d’adequació i ampliació de l’espai, que passa a tenir una superfície diàfana de 407 metres quadrats. En les setmanes vinents, el Govern instal·larà la primera exposició, de l’artista andorrana Judit Gaset, que estrenarà el Centre d’Art Andorra la Vella a finals del mes de març.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha posat en relleu la col·laboració entre les administracions que, amb l’adequació de la sala d’exposicions del Govern al Parc Central, acosta la cultura als ciutadans. Marsol ha expressat el compromís del Comú d’Andorra la Vella per donar suport als artistes del país. De fet, aquest és el segon espai cultural bastit en terrenys comunals. El primer va ser l’Espai Columba, inaugurat el 2019.

El cap de Govern, Xavier Espot, per la seva banda, ha agraït la cessió de l’espai al Comú d’Andorra la Vella, i ha subratllat que sense la inversió del Comú d’Andorra la Vella no hagués pogut ser una realitat. Espot ha destacat el paper important de les administracions per fomentar un ecosistema cultural sòlid, especialment colpejat per la pandèmia, que afavoreix la cohesió social. “El compromís i el suport al teixit artístic i cultural del país són una aposta clara del Govern”, ha emfatitzat.

Tant Espot com Marsol han destacat que el Parc Central és un espai cèntric ideal on ubicar la sala d’exposicions, un atractiu per als ciutadans que potenciarà l’atracció de visitants.

La cònsol major ha recordat la voluntat d’incorporar al Parc de manera progressiva noves escultures d’artistes nacionals i crear un passeig d’art. De fet, la primera nova escultura que es col·locarà serà de Judit Gaset, protagonista de la primera exposició temporal del Centre d’Art Andorra la Vella. Se sumarà a les ja existents: la Cadireta, de Rafael Contreras, el bust de José Rizal de l’escultor Àngel Calvente en homenatge a la comunitat filipina; o la recentment inaugurada escultura de reconeixement a la tasca al voluntariat de Nerea Aixàs.

El Govern ja va presentar a final del 2021 el calendari expositiu entre el març del 2022 i el febrer del 2023. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, explicava que la primera exposició mostrarà el recorregut creatiu de Judit Gaset. La següent exhibició col·lectiva, de Fiona Morrison, Martín Blanco i Javier Balmaseda, serà itinerant -ja que es mostrarà a diverses sales europees al llarg dels pròxims dos anys-, i en la qual es reconeixerà la figura de l’escriptor Miquel Martí i Pol a partir d’un compendi de poemes i obres plàstiques. Finalment, l’última exposició de l’any que acollirà la nova sala serà d’una figura rellevant de l’art contemporani, l’hongarès Victor Vasarely, i la seva obra emblemàtica en el corrent de l’Op Art, comissariada per Henry Périer. Aquesta exposició és la segona que s’havia quedat pendent just abans del tancament de l’ArtalRoc.

El Centre d’Art d’Andorra la Vella neix a l’espai que antigament acollia La Central, l’espai comunal de Joventut, després d’uns mesos d’obres que han tingut un cost per al Comú d’Andorra la Vella de 689.927 euros.