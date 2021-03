Tres detinguts per violència domèstica, entre els quals una mare per maltractaments a un fill menor

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 22 al 28 març de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (9) i altres delictes (7). Entre aquests darrers n’hi ha tres per violència domèstica, una d’elles d’una mare per maltractaments a un fill menor.

Va ser el dijous a les 10:20 hores a la parròquia d’Andorra la Vella. La interessada és una dona de 34 anys, a qui s’atribueix un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic per presumptes maltractaments en l’àmbit domèstic envers un fill menor.

Els altres dos casos de violència domèstica són contra les parelles. El dimecres a les 12:53 hores a la parròquia de Canillo, es va detenir un home de 26 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral i la llibertat en l’àmbit domèstic. El detingut és denunciat per la seva ex-parella per maltractaments en l’àmbit domèstic i haver exercit violència física i psíquica (amenaces) envers la interessada.

El dissabte, a les 01:00 hores a la parròquia d’Encamp, es va detenir un home de 37 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Es requereixen els serveis policials per una discussió en domicili particular, sobre lloc es parla amb la presumpta víctima, i manifesta haver rebut una empenta per part de la seva parella, que l’ha fet caure al terra i es constata una erosió al genoll esquerre i un dolor costal (costat dret) degut a una forta contusió.

Altres delictes

El dilluns a les 10:25 hores a Escaldes-Engordany, un home de 19 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral, la llibertat, l’honor i la funció pública, per una baralla entre dues parelles, en la que es va fer ús d’una arma blanca.

El dijous a les 16:45 hores a la frontera del DCNJ, es deté un jove com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. En el control dels dos ocupants d’un turisme matrícula francesa, un d’ells s’identifica mitjançant un document oficial francès. En efectuar les verificacions al sistema informàtic, es comprova que l’interessat ha estat controlat anteriorment en cinc ocasions, anava indocumentat i havia donat una altra identitat diferent a la ressenyada en el document mostrat.

També el dijous, a les 20:30 hores a Escaldes-Engordany, es deté una dona de 50 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública. La interessada, que va d’acompanyant a l’interior d’un turisme, reacciona de manera desproporcionada envers els funcionaris de policia interventors i desobeint les instruccions donades, en la detenció del conductor, de 47 anys, que va donar una taxa de 2,17 /l en un control d’alcoholèmia.

El dijous a les 23:50 hores a la Massana, la policia també va detenir un home de 29 anys com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, i l’honor, resistència i injuries. Durant el control dels ocupants d’un vehicle, el detingut que no té res a veure amb el mateix, interfereix l’acció policial atansant-se als agents interventors sense respectar la distància de seguretat. En indicar-li que guardés la distància per no interferir en el control, l’interessat reacciona de manera desproporcionada envers els funcionaris de policia i desobeint en tot moment les instruccions donades.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s’han produit 9 detencions aquesta setmana. Una d’elles, d’un home de 26 anys, per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar en una paradarutinària. A més, se’l va trobar en possessió de 4 grams de marihuana.

Altres tres detencions es van produir per positius d’alcoholèmia en controls rutinaris, una per una infracció al codi de la circulació i altres quatre en el marc de la campanya de controls específica iniciada.