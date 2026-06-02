Sis passejades per a gaudir de l’Empordà

1. Els Aiguamolls de l’Empordà
Hi ha pocs llocs amb una tranquil·litat equivalent a la que es respira als Aiguamolls de l’Empordà. Els amants de la natura, els biòlegs, els ornitòlegs i els estudiosos dels animals en general diran bogeries d’aquest racó del territori gironí, ja que és un lloc ideal per l’observació d’espècies. La tardor, per exemple, és època de migracions, i els aiguamolls serveixen de repòs per molts ocells, cada any s’hi poden apreciar molt bé espècies autòctones d’altres regions. Encara que no siguis un expert en ornitologia els colors de la tardor fan que sigui un bon moment per a passar una bona estona passejant pels camins d’aquest indret, no dubteu en apropar-vos-hi.
2. El Paratge de Tudela
Aquest indret és especial totes les èpoques de l’any. El Cap de Creus és un dels espais més apreciats pels empordanesos més atramuntanats. El característic vent del nord que sacseja les terres a la primavera i la tardor deixa marques evidents sobre el terreny i, un dels llocs on millor es pot apreciar, és al Cap de Creus i, conseqüentment al Paratge de Tudela. Allà us espera un recorregut on podreu descobrir figures esculpides a les roques per la fusió del vent i la sal de mar, formes ben curioses que varen servir de motiu d’inspiració per moltes obres de Dalí, entre elles la roca que va donar lloc a ‘El Gran Masturbador’.
3. El passeig de Sant Martí d’Empúries
Encara que no es trobi en plena naturalesa salvatge, el passeig marítim de Sant Martí d’Empúries té aquell encant difícil de trobar en entorns urbans. El trobem al costat d’una platja de sorra clara i fina, i envoltat també de tota la càrrega històrica que et transporta pel fet d’estar al costat d’un dels jaciments més importants del país: Les Ruïnes d’Empúries. A més a més, si opteu per aquest recorregut, us podreu acostar al preciós poble de Sant Martí d’Empúries i recórrer els seus carrers històrics. Tota una ruta a mig camí entre la cultura i l’oci.
4. El Massís del Montgrí
Quan la calor deixa d’estrènyer fort, és el millor moment per a enfilar-se en un dels massissos amb més encant de la comarca. El Massís del Montgrí té tot el que un espera: unes vistes espectaculars a banda i banda de la comarca i un castell de somni. Si voleu us podeu apropar amb cotxe fins a l’Ermita de Santa Caterina, i des d’aquest punt continuar a peu fins al castell, tot seguint les marques del GR-92. Un cop a dalt podreu gaudir de les vistes privilegiades de tot l’Empordà: des del Golf de Roses fins a les Gavarres. Una passejada que es troba a l’abast de molts, i vosaltres podeu ser els pròxims a fer el cim!
5. El Camí de Ronda de Begur
Encara que potser fora de l’estiu l’aigua no estigui a la millor temperatura com per a capbussar-se, hi ha camins que cal fer quan els ‘guiris’ encara no han fet acte de presència. Un d’ells és el recorregut que ressegueix la costa de Begur, tot travessant la Reserva de Ses Negres i parant-nos a llocs tan bonics com l’alzinar des Quinze o el mirador de la Creu, que ens permet gaudir d’una magnífica vista de la Costa Brava. La tranquil·litat, assegurada!
6. El Tren Petit
Aquesta és una excursió plena d’història. Podreu descobrir el territori a través de l’antic recorregut del ferrocarril que connectava Palamós amb Girona, passant per Palafrugell i la Bisbal d’Empordà. El tram que ens ocupa és el que uneix Palamós i Palafrugell. El tren que hi circulava era conegut amb el nom popular de ‘el tren petit’, i va funcionar des de 1887 i el 1956, aquell any es va clausurar la via a pesar de la forta oposició del territori. Actualment és una ruta molt senzilla, de tan sols 6 km i un desnivell de l’1%, ideal per a descobrir els paisatges de la plana de l’Empordanet que tantes vegades va descriure Josep Pla, una zona agrícola que descansa als peus de les Gavarres. Ideal per a famílies!