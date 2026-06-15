Com aconseguir un menjador acollidor i funcional

El menjador és un d’aquells espais de casa que acaba sent el centre de tot. És on es fan els àpats del dia a dia, però també on s’allarguen les sobretaules, on es treballa de tant en tant o on es comparteixen estones amb família i amics. Per això, aconseguir que sigui acollidor i funcional és molt necessari. Aquestes són algunes de les pautes que hauríem de seguir per tal d’aconseguir-ho:
Trobar l’equilibri entre estètica i ús real
A vegades ens deixem portar per fotos de revista que són molt boniques, però poc pràctiques. Abans de pensar en colors o estils, val la pena fer-se una pregunta senzilla: com utilitzem realment el menjador?
No és el mateix un espai que només s’usa els caps de setmana que un menjador de cada dia, amb presses, plats amunt i avall i, potser, nens fent deures. Aquesta reflexió inicial ajuda a prendre decisions més encertades i duradores.
La taula: el cor del menjador
La taula no només ha de ser bonica, sinó també còmoda. Sembla obvi, però no sempre es té en compte.
Si tens poc espai, una taula extensible pot ser una gran aliada. I si el menjador és més aviat petit, millor evitar models massa robustos que carreguin visualment l’ambient. A vegades, una estructura lleugera fa molt més servei.
També és important pensar en la forma: les taules rodones faciliten la conversa i són ideals per a espais més recollits, mentre que les rectangulars aprofiten millor les parets.
Cadires que siguin còmodes
Les cadires sovint es trien per estètica, però la comoditat marca la diferència, sobretot si t’agrada allargar els àpats.
No cal que siguin totes iguals. Barrejar estils o models pot donar un toc més viu i menys rígid al menjador. El que sí que convé és que mantinguin una certa coherència, en materials, colors o formes.
La importància de la llum
La il·luminació pot canviar completament l’ambient. Una llum massa freda pot fer que l’espai sembli impersonal, mentre que una llum càlida convida a quedar-s’hi.
Una bona idea és col·locar un punt de llum principal sobre la taula i complementar-lo amb punts de llum més suaus, com una llum indirecta o una petita làmpada auxiliar.
I si hi ha llum natural, millor encara. Deixar-la entrar sense obstacles sempre suma.
Tèxtils que aporten calidesa
Un menjador sense tèxtils pot resultar fred. No cal recarregar-lo, però alguns elements ben triats ajuden molt:
- Una catifa pot delimitar l’espai i fer-lo més acollidor
- Unes cortines lleugeres suavitzen la llum
- Coixins a les cadires o un banc aporten confort
Són detalls petits, però es noten.
Espai per a guardar, però sense saturar
Tenir un lloc on guardar plats, estovalles o estris és molt pràctic. Un aparador o un moble auxiliar pot ajudar a mantenir l’ordre.
Ara bé, cal vigilar de no omplir massa l’espai. Un menjador funcional no és aquell que té de tot, sinó aquell on cada cosa té el seu lloc sense fer nosa.
Finalment perquè el menjador sigui més viu, sempre es poden afegir detalls com plantes, llibres, una peça de ceràmica o unes fotografies, que poden donar personalitat a l’espai. No es tracta de decorar per decorar, sinó d’afegir-hi elements que tinguin sentit per a tu.