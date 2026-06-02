Títol: El depredador de Sevilla
Durada: 45 minuts
Gènere: Documental
Creació: Produïda per Atresmedia, en col·laboració amb Ana Pastor – Newtral. Alejandro Olvera (direcció)
Intèrprets: Testimonis de les víctimes (Gabrielle Vega)
Temporades: 1
Plataforma: Netflix España
Sinopsi:
Amb 19 anys, una jove nord-americana viatja a Espanya per a millorar el seu espanyol abans de començar la universitat. Durant una excursió organitzada per a estudiants estrangers, el guia la convida a beure i acaba agredint-la sexualment.
Anys després, decideix trencar el silenci i explicar el que va passar a la televisió. El seu testimoni fa que altres dones expliquin experiències similars, totes vinculades al mateix home, conegut com “el príncep de Sevilla”.
