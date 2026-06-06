Estalvi d’aigua a casa: vàters i electrodomèstics eficients

Reduir el consum d’aigua a la llar és una mesura clau per a disminuir la despesa domèstica i afavorir un ús responsable dels recursos. Una part important d’aquest estalvi depèn dels electrodomèstics i dels sistemes sanitaris que utilitzem diàriament. Les rentadores i els rentavaixelles actuals amb etiqueta d’alta eficiència no només gasten menys electricitat, sinó també molta menys aigua que els aparells antics.
Alguns models poden reduir el consum fins a la meitat gràcies a programes optimitzats i a sensors que detecten la quantitat de roba o de vaixella i ajusten automàticament el volum necessari per a cada cicle. A l’hora de renovar-los, convé revisar el consum d’aigua indicat per cicle, ja que aquesta dada ofereix una informació més precisa que la classificació energètica per si sola.
El bany també ofereix oportunitats clares d’estalvi. Els vàters amb doble descàrrega permeten escollir entre una descàrrega curta, d’uns 3 litres, i una de completa, d’uns 6 litres. Aquesta simple opció pot representar una reducció considerable en el consum anual. A més, hi ha cisternes amb sistemes de buit o mecanismes optimitzats que necessiten menys aigua per a garantir una neteja eficaç.
Invertir en equipaments eficients suposa un cost inicial, però a mitjà termini comporta un estalvi econòmic i una llar més sostenible.
Per Tot Sant Cugat