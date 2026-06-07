D’Amic e Amat. Lleó XIV, benvingut!

Estimats diocesans, estimada Església d’Urgell
La visita del Sant Pare és per a tota l’Església un motiu d’alegria, comunió i renovació espiritual. La presència del successor de Pere entre nosaltres sempre ens convida a alçar la mirada cap a Crist, centre de la nostra fe i font de la nostra esperança. Aquesta visita se situa, a més, en el context del centenari del traspàs d’Antoni Gaudí, la personalitat del qual supera àmpliament l’àmbit artístic o cultural. Gaudí fou, sens dubte, un arquitecte genial, però també un creient que va saber posar el seu talent al servei de Déu i dels altres. La seva obra no es pot comprendre plenament sense la fe, per la qual fou inspirat i sostingut en cada moment.
El lema escollit per a aquest camí, «Alça la mirada», expressa bé l’actitud espiritual que desitgem viure. No es tracta simplement de mirar Gaudí o de contemplar la seva obra, sinó també de deixar-nos educar per una mirada més alta: una mirada capaç de descobrir Déu en la bellesa, en la vida quotidiana, en el sofriment i en l’esperança. Alçar la mirada significa no romandre tancats en nosaltres mateixos, ans obrir-nos a Crist, que il·lumina la història i sosté el camí de l’Església.
En Gaudí, la bellesa no era un simple ornament ni una recerca d’originalitat. Era un camí cap a Déu. Les seves formes, la seva atenció a la natura, el seu sentit de la llum i el seu llenguatge simbòlic expressen una mirada profundament cristiana sobre la realitat. D’una manera especial, la Sagrada Família apareix com una catequesi feta arquitectura, una invitació a elevar el cor i a deixar-nos conduir cap al misteri de Déu.
Però el centenari de Gaudí no ens convida únicament a admirar la seva obra. També ens crida a acollir el seu testimoni espiritual. En la seva vida hi hagué esforç, cansament, incomprensió i austeritat. Tanmateix tot això va anar madurant en una confiança cada vegada més profunda en Déu. Gaudí ens recorda que la fe no allunya del món; més aviat ajuda l’home a mirar-lo amb més profunditat i a viure-hi com a vocació i servei.
La visita del Papa i el record de Gaudí ens ofereixen una ocasió providencial per a renovar la nostra vida cristiana. En una societat marcada sovint per la pressa, la superficialitat i la pèrdua del sentit de Déu, ens cal recuperar una mirada capaç de descobrir la bellesa de l’evangeli. L’evangelització no es realitza sols amb paraules; Crist també s’anuncia mitjançant una vida bella, lliurada, coherent i lluminosa.
Per això, les properes reflexions pastorals proposaran algunes claus inspirades en els materials que s’han preparat per al centenari: el seguiment de Crist, la solitud, el lliurament i la confiança enmig de la foscor. Són experiències profundament humanes que també van ser presents en la vida de Gaudí i que poden ajudar-nos a redescobrir la presència de Déu en la nostra pròpia existència.
Que aquest centenari i la visita del Sant Pare ens ajudin veritablement a alçar la mirada, a viure amb més fe i a posar els nostres dons al servei de Déu i dels germans.
Amb la benedicció i l’afecte del vostre bisbe i servidor, tot desitjant de poder saludar-nos a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, i tot pregant en comunió amb el papa Lleó XIV,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell