Horòscop del 15 al 21 de juny

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Es plantegen uns dies de molt bon rotllo, potser sereu un dels signes que podreu gaudir d’uns dies ben amanits de coses interessants, sobretot en el camp de la comunicació, ja sigui amb gent que coneixeu com amb gent nova que passa per la vostra vida d’una manera molt puntual i sense quedar-s’hi massa temps. És moment per a començar a plantejar alguna sortida una mica llarga o un viatge.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Amb qualsevol cosa us ho passareu bé i és que els dies estaran dedicats al lleure i això és bo, sobretot si teniu en compte que poques vegades feu el que realment desitgeu, a menys que us estigueu estirats al sofà que és molt típic de vosaltres, però no us enfadeu que quan s’ha de treballar també us hi poseu fins a la medul·la. Per cert, aneu amb compte amb els diners que marxen massa ràpid últimament.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Vosaltres teniu molta activitat al llarg d’aquests dies, però la veritat és que no se us veu massa contents, tot i que no sou persones que us autoanalitzeu, passaran uns dies en els que serà el que fareu. Potser de manera inconscient, però us afectarà molt el que feu o deixeu de fer. Per altra banda, tindreu la necessitat d’estar amb els vostres, em refereixo a la vostra família, amb qui compartireu impressions.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
La puja de caràcter fort us afectarà, tot i que ja anirà afluixant de mica en mica. Us podria dir que la sort us acompanyarà al llarg dels dies, ja que els aspectes així ho marquen, però no us penseu que és resoldrà tot tan fàcilment, encara hi haureu de posar una mica més el coll perquè es vegin canvis favorables i productius. Tot arribarà, no patiu, molta paciència i anar tirant que tot s’anirà fent.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tot i que de diners no serà el premi, us aniria bé jugar a alguna cosa perquè tindreu sort, la llàstima és que el premi no serà per mitja de cap loteria si no que vindrà per algun sorteig. El que tindreu molt fàcil serà lligar perquè estareu imponents i la gent del vostre voltant us notarà alguna cosa diferent al que és habitual. Fareu girar la gent i això se us posarà d’allò més bé, fins i tot fareu més amics i tot.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Tot i que és fàcil que ho veieu tot molt clar, és possible que algú us faci pensar el contrari i d’aquest fet caigueu en un desànim una mica gros. El que no heu de fer mai és deixar que l’opinió dels demés us afecti de tal manera que perdeu l’interès per les vostres pròpies idees, sempre s’ha de lluitar pel dret de fer el que un desitgi, sempre i quan això no faci mal a ell mateix o en faci als altres.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
El tema emocional, ara per ara, no és el millor de la vostra vida i tot plegat és perquè esteu massa nerviosos. Potser per massa bé que ho voleu fer vosaltres mateixos us emboliqueu i després d’una cosa que pot ser ben senzilla es torna una cosa ben complicada. De totes maneres, val a dir que és fàcil que al llarg d’aquests dies tingueu algun cop de sort amb alguna cosa relacionada amb diners. Que vagi bé.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
A vosaltres el que us destacarà en aquests dies serà el vostre desig sexual, en certa forma ja és bo, sempre i quan tingueu algú amb qui poder-ho compartir. Per altra banda, amb la parella, si en teniu, és clar, hi poden haver diferències d’opinió, tot i que al final de comptes acabareu molt bé tots dos i us sentireu molt compenetrats. Per cert, feu algun regal a la parella que també s’ho ha guanyat.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Aquests dies gastareu molt més del compte si no vigileu una mica i és que tot us farà goig i no pararíeu de comprar, estaria bé que us marquéssiu un pressupost dels diners per a poder gastar i no sortir del pressupost per res del món. Serà l’única manera per a controlar la situació. Per altra banda, tindreu unes vivències molt emotives amb els amics, us sentireu implicats amb la seva història.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Al llarg d’aquests dies serà fàcil que tingueu molt d’èxit amb les vostres actuacions, o sigui que tot el que feu us sortirà rodo. Si podeu, hauríeu de fer alguna inversió amb alguna cosa, ja que teniu uns bons dies per a fer tractes i que, a sobre, hi sortiu guanyant. El que no tindreu massa bé és el tema de la parella amb qui sembla que hi pot haver algun tipus d’enrabiada, intenteu no arribar a aquest punt.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
No podreu deixar d’anar de marxa perquè el cos us ho demanarà i és que us convé com el pa que mengeu, o sigui que deixeu-vos de prejudicis i aneu a divertir-vos que serà com una teràpia curativa per a sentir-vos més vius i amb més ganes. Us haig de dir que potser feia temps que no us sentíeu tan bé com aquests dies, sols heu de vigilar amb les enveges de la gent que us envolta, que no us tallin el rotllo.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Si no aneu amb compte potser fareu un error que us costarà de solucionar, però no serà res que no us ho veiéssiu venir ja que aquest error s’ha produït a causa d’una actitud que heu anat fomentant amb els dies i ha arribat un punt que us ha fet perdre el control. Si sou conscients i teniu ganes d’arreglar les coses l’únic que us demano és que penseu el que us agradaria que us fessin a vosaltres.