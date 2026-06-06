La diabetis: com prevenir-la, també tenint cura de l’alimentació

Quan tenim diabetis, el cos no produeix prou insulina (hormona que ajuda la glucosa a entrar a les cèl·lules) o no la fa servir correctament, cosa que provoca nivells elevats de sucre en la sang.
Hi ha diversos tipus de diabetis, però els més comuns són:
- Diabetis tipus 1: el cos no produeix insulina. Sovint apareix en nens o joves.
- Diabetis tipus 2: el cos no usa correctament la insulina. Sol aparèixer en adults i està molt relacionada amb l’estil de vida.
- Diabetis gestacional: apareix durant l’embaràs i desapareix després del part, però pot augmentar el risc de diabetis tipus 2 més endavant.
Alguns signes que poden indicar diabetis inclouen:
- Set intensa i boca seca
- Orinar més del normal
- Fatiga constant
- Pèrdua de pes inesperada
- Visió borrosa
Si es detecta a temps, la diabetis es pot controlar i evitar complicacions greus com problemes cardíacs, renals o oculars.
Tot i que la diabetis tipus 1 no es pot prevenir, el tipus 2 sí que es pot evitar o retardar amb alguns hàbits saludables:
- Alimentació equilibrada
- Menja més fruites, verdures i cereals integrals
- Limita els aliments amb sucre i greixos saturats
- Activitat física regular
- Fer exercici com caminar, córrer, nedar o anar en bicicleta almenys 30 minuts al dia
- L’exercici ajuda a controlar el pes i millora la sensibilitat a la insulina
- Mantenir un pes saludable
- Evitar l’obesitat redueix significativament el risc de desenvolupar diabetis tipus 2
- Evitar l’obesitat redueix significativament el risc de desenvolupar diabetis tipus 2
- No fumar i moderar l’alcohol
- El tabac i l’alcohol en excés augmenten el risc de diabetis i altres malalties cròniques
- El tabac i l’alcohol en excés augmenten el risc de diabetis i altres malalties cròniques
- Control mèdic regular
- Revisar la glucosa a la sang, especialment si hi ha antecedents familiars o altres factors de risc
Adoptar hàbits saludables no només ajuda a prevenir la diabetis, sinó que també millora la salut general del cor, els ossos, el cervell i el benestar emocional. La prevenció és especialment important en persones amb sobrepès, antecedents familiars de diabetis o més de quaranta anys.