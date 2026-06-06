La diabetis: com prevenir-la, també tenint cura de l’alimentació

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In: Nutrició
Un sanitari comprovant el nivell de glucosa en una pacient (Getty Images)
Un sanitari comprovant el nivell de glucosa en una pacient (Getty Images)

Quan tenim diabetis, el cos no produeix prou insulina (hormona que ajuda la glucosa a entrar a les cèl·lules) o no la fa servir correctament, cosa que provoca nivells elevats de sucre en la sang.

Hi ha diversos tipus de diabetis, però els més comuns són:

  • Diabetis tipus 1: el cos no produeix insulina. Sovint apareix en nens o joves.

  • Diabetis tipus 2: el cos no usa correctament la insulina. Sol aparèixer en adults i està molt relacionada amb l’estil de vida.

  • Diabetis gestacional: apareix durant l’embaràs i desapareix després del part, però pot augmentar el risc de diabetis tipus 2 més endavant.



Alguns signes que poden indicar diabetis inclouen:

  • Set intensa i boca seca
  • Orinar més del normal
  • Fatiga constant
  • Pèrdua de pes inesperada
  • Visió borrosa

Si es detecta a temps, la diabetis es pot controlar i evitar complicacions greus com problemes cardíacs, renals o oculars.

Tot i que la diabetis tipus 1 no es pot prevenir, el tipus 2 sí que es pot evitar o retardar amb alguns hàbits saludables:

  1. Alimentació equilibrada
    • Menja més fruites, verdures i cereals integrals
    • Limita els aliments amb sucre i greixos saturats

  2. Activitat física regular
    • Fer exercici com caminar, córrer, nedar o anar en bicicleta almenys 30 minuts al dia
    • L’exercici ajuda a controlar el pes i millora la sensibilitat a la insulina

  3. Mantenir un pes saludable
    • Evitar l’obesitat redueix significativament el risc de desenvolupar diabetis tipus 2

  4. No fumar i moderar l’alcohol
    • El tabac i l’alcohol en excés augmenten el risc de diabetis i altres malalties cròniques

  5. Control mèdic regular
    • Revisar la glucosa a la sang, especialment si hi ha antecedents familiars o altres factors de risc

Adoptar hàbits saludables no només ajuda a prevenir la diabetis, sinó que també millora la salut general del cor, els ossos, el cervell i el benestar emocional. La prevenció és especialment important en persones amb sobrepès, antecedents familiars de diabetis o més de quaranta anys.

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