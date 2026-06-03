Cinc consells per als passejos amb el gos

Molts sabem que el moment més importar-te per a les nostres mascotes són els passejos (a més dels seus menjars), perquè els encanta trobar-se amb altres gossos, i explorar altres llocs fora de casa i jugar. Els experts suggereixen seguir aquests cinc consells:
Utilitzar un arnès per a guiar i subjectar del cos del gos durant el passeig, i procurar no usar collarets que puguin ocasionar danys en el coll del gos, entre altres problemes de major gravetat.
Si durant el passeig el gos s’exalta per alguna situació fora del nostre control, cal intentar tranquil·litzar-lo (parlant-li, acariciant-lo i abraçar-lo) per a tornar al passeig.
Premiar i felicitar la mascota cada vegada que faci una activitat del nostre grat i en finalitzar el passeig. Amb això aconseguirem que tard o d’hora guanyi confiança.
Busca una zona segura al parc i aprofita per a jugar amb el teu gos, sigui amb la pilota, o rastrejant alguna peça o objecte, jugar a l’amagatall o alguna altra activitat que li permeti identificar-se com el teu company de joc.
Atén amb rapidesa les necessitats de la teva mascota, per exemple si té set, si està cansat i vol tornar a casa, o alguna altra que puguis detectar. Així es reforçarà el llaç d’amistat entre els dos.
Per wikifaunia.com