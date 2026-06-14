Com gestionar l’ansietat

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Una dona patint una atac d'ansietat (Getty Images)
Una dona patint una atac d’ansietat (Getty Images)

L’ansietat és una experiència comuna en la vida de moltes persones. Davant situacions d’incertesa, pressió o preocupació, el nostre cos i la nostra ment reaccionen com a mecanisme de defensa. En petites dosis, l’ansietat pot ser útil perquè ens manté alerta i ens prepara per a afrontar reptes. Però, quan esdevé constant o intensa, pot afectar el benestar emocional i la qualitat de vida.

El primer pas per a gestionar l’ansietat és reconèixer-la. Moltes vegades es manifesta a través de símptomes com nerviosisme, dificultat per concentrar-se, tensió muscular, cansament o pensaments repetitius. Identificar aquests senyals ens ajuda a entendre què està passant i a actuar abans que l’ansietat augmenti.

Una de les estratègies més efectives és aprendre a regular la respiració. Quan ens sentim ansiosos, la respiració acostuma a ser ràpida i superficial. Respirar profundament i de manera lenta ajuda a calmar el sistema nerviós i a recuperar la sensació de control. Dedicar uns minuts al dia a practicar respiracions profundes pot reduir significativament la tensió acumulada.

També és important cuidar els pensaments. L’ansietat sovint apareix quan la ment se centra en preocupacions sobre el futur o en possibles problemes que encara no han passat. Intentar focalitzar l’atenció en el present i qüestionar els pensaments negatius pot ajudar a reduir aquesta sensació d’angoixa.

L’activitat física és un altre aliat molt valuós. Caminar, fer esport o simplement moure el cos allibera tensió i ajuda a millorar l’estat d’ànim. A més, mantenir hàbits saludables com dormir bé, alimentar-se de manera equilibrada i reservar temps per al descans contribueix a mantenir l’equilibri emocional.

Parlar amb algú de confiança també pot ser molt útil. Compartir preocupacions amb amics, familiars o professionals permet veure els problemes des d’una altra perspectiva i sentir-se acompanyat. De vegades, només expressar el que sentim ja pot alleujar una part important de la càrrega emocional.

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