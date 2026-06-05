La majoria de les persones somien amb un bell jardí, ple de plantes i flors de tots els colors i grandàries, però això a vegades no és possible perquè l’espai amb el qual es compta és bastant reduït. Per això, el millor és recórrer a les prestatgeries, que són la solució ideal quan tens un lloc petit. És important saber triar aquest tipus d’eines, perquè no totes s’ajusten als climes, ni suporten terra i aigua, per la qual cosa les més indicades són les de metall, perquè a més suporten bastant pes.
Les prestatgeries per a jardí són mobles que venen de diferents grandàries i estan dividides amb la finalitat de proporcionar diferents pisos; aquestes en general s’ajusten a la paret quedant suspeses en l’aire.
En elles es poden col·locar llibres, objectes, roba, sabates i en el cas del jardí, plantes i flors. En aquest sentit, aquest tipus de prestatgeries s’aconsegueixen en el mercat en diferents materials, com, fusta, metall o plàstic; sent les més recomanades les de metall, ja que suporten major pes i qualsevol classe de clima. No obstant això, cal tenir present que aquestes han de tenir una pintura anticorrosiva.
En el mercat trobem una gran varietat de prestatges, però abans de comprar-ne un has de tenir present l’estil del teu jardí i de quina manera vols organitzar-lo, així triaràs el tipus de disseny que més s’adapti a les teves necessitats.
Per Decoracionyjardines.com