Mario Bros: l’icònic personatge creat per Nintendo

Mario és un dels personatges més famosos i reconeixibles de la història dels videojocs. Amb més de quaranta anys de trajectòria, s’ha convertit en una icona de la cultura popular mundial, apareixent en jocs, sèries, còmics i fins i tot pel·lícules. El personatge de Mario va ser creat l’any 1981 pel dissenyador de videojocs japonès Shigeru Miyamoto.
Inicialment, Mario apareixia al joc Donkey Kong com un fuster anomenat Jumpman, que havia de salvar la seva parella Pauline del goril·la Donkey Kong. No va ser fins a jocs posteriors que va rebre el nom de Mario i es va convertir en lampista.
Les característiques que descriuen al personatge de Mario són:
- Roba característica: Gorra vermella amb la inicial “M”, samarreta vermella, pantalons blaus i guants blancs.
- Habilitats principals: Saltar molt alt, trepitjar enemics, córrer, nedar i, en alguns jocs, llançar boles de foc.
- Personalitat: Valenta, optimista, heroica i sempre disposada a rescatar la Princesa Peach i salvar el Regne dels Bolets.
Mario ha aparegut en centenars de jocs des de 1981.
Alguns dels jocs més coneguts són:
- Super Mario Bros. (1985) – Va revolucionar els videojocs de plataformes.
- Super Mario 64 (1996) – Va portar Mario al 3D amb èxit mundial.
- Mario Kart (1992) – Joc de carreres que combina velocitat i diversió amb altres personatges de Nintendo.
- Super Mario Odyssey (2017) – Aventures en mons oberts amb mecanismes innovadors com la gorra que es llança.
Algunes curiositats del personatge que potser no saps…
- Nom: Va ser batejat així en honor a Mario Segale, propietari del magatzem que Nintendo llogava als Estats Units.
- Professió original: Com comentàvem anteriorment, en els primers jocs era fuster, no lampista.
- Disseny de la cara: La gorra i el bigoti van ser creats per a facilitar el dibuix del personatge amb els límits tècnics dels primers videojocs.
- Icona cultural: Mario ha aparegut en sèries animades, còmics i, fins i tot, pel·lícules.
- Rècords: És un dels personatges més prolífics de videojocs, amb més de 200 jocs publicats al seu nom.
Mario no és només un personatge de videojoc: és un símbol de Nintendo i de la indústria dels videojocs. La seva imatge ha estat reconeguda mundialment i la seva franquícia ha inspirat milions de jugadors i desenvolupadors.
La combinació de disseny simpàtic, habilitats divertides i mons imaginatius ha fet de Mario una llegenda que continua viva fins avui, adaptant-se a noves consoles i generacions de jugadors.