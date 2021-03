La Generalitat rectifica i no permetrà l’arribada a Andorra de turistes que pernoctin a l’Alt Urgell. Tot i que no s’ha donat una explicació oficial, fonts properes apunten que el canvi es deu al repunt alarmant dels contagis que s’han registrat en els darrers dies tant a Andorra com a les comarques de Lleida.