Begudes tradicionals estranyes

Quan pensem en begudes, sovint ens venen al cap coses bastant habituals: cafè, te, sucs o refrescos. Però, arreu del món hi ha begudes tradicionals que, vist des de fora, poden resultar com a mínim sorprenents. Algunes porten ingredients poc comuns, d’altres tenen processos curiosos, i n’hi ha que directament desafien el que entenem com a “normal”.
Aquí en tens algunes de les més peculiars que hem trobat:
Kumis (Àsia Central)
El kumis és una beguda fermentada feta amb llet de cavall. És tradicional en països com Mongòlia o el Kazakhstan. Té un gust àcid i lleugerament alcohòlic, fruit de la fermentació natural. Per a les cultures nòmades, no és una curiositat, sinó una beguda de tota la vida, associada a la supervivència i a la tradició.
Te de mantega (Tibet)
Al Tibet, el te no es pren com el coneixem habitualment. El te de mantega es prepara amb te negre, mantega de iac i sal. Sí, sal. El resultat és una beguda espessa, nutritiva i ideal per a combatre el fred de l’Himàlaia. Pot sorprendre al principi, però forma part essencial de la vida quotidiana.
Ayran (Turquia i Orient Mitjà)
L’ayran és una barreja de iogurt, aigua i sal. Es serveix ben fred i és molt refrescant, especialment en zones càlides. Tot i que pot semblar estrany barrejar iogurt amb sal, és una beguda molt popular i fàcil de trobar en molts països de la regió.
Chicha (Amèrica del Sud)
La chicha és una beguda tradicional que varia segons el país, però en alguns casos es fa a partir de blat de moro fermentat. En versions més antigues, el procés de fermentació podia ser força artesanal, i fins i tot incloure mètodes que avui ens semblarien poc habituals. Té un paper important en moltes comunitats indígenes i sovint es consumeix en celebracions.
Kvass (Europa de l’Est)
El kvass és una beguda fermentada feta tradicionalment amb pa de sègol. Té un gust lleugerament dolç i àcid, i un baix contingut alcohòlic. És molt popular en països com Rússia o Ucraïna, i és una manera curiosa d’aprofitar el pa antic.
Com hem vist, el que per a uns pot semblar estrany, per a altres és completament normal. Aquestes begudes no només responen a gustos diferents, sinó també a factors com el clima, els ingredients disponibles i la història de cada lloc. Al final, provar-les (si es té ocasió) és una manera més d’entendre com viu i es desenvolupa cada cultura. I qui sap… potser alguna d’aquestes begudes sorprèn més del que un s’esperava.