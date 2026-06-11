Cuina pas a pas: Llobarro al forn amb patates

Aquí teniu una recepta fàcil de llobarro al forn amb patates i acompanyat amb rodanxes de llimona, que fa que tingui el gust característic del llobarro al forn. A la recepta del llobarro al forn amb patates, no és necessari coure les patates en una paella prèviament. Primerament es couen les patates, la ceba i el tomàquet al forn i després s’afegeix el peix i s’acaba de coure.
Ingredients per a 4 persones
- 4 llobarros sencers, sense tripa
- Dues cebes dolces
- Tres tomàquets
- 4 patates
- Un gotet de vi blanc
- Oli d’oliva
- 4 rodanxes de llimona
- Sal
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