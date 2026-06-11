Cuina pas a pas: Llobarro al forn amb patates

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In: Gastronomia

Aquí teniu una recepta fàcil de llobarro al forn amb patates i acompanyat amb rodanxes de llimona, que fa que tingui el gust característic del llobarro al forn. A la recepta del llobarro al forn amb patates, no és necessari coure les patates en una paella prèviament. Primerament es couen les patates, la ceba i el tomàquet al forn i després s’afegeix el peix i s’acaba de coure.

Ingredients per a 4 persones

  • 4 llobarros sencers, sense tripa
  • Dues cebes dolces
  • Tres tomàquets
  • 4 patates
  • Un gotet de vi blanc
  • Oli d’oliva
  • 4 rodanxes de llimona
  • Sal

Recepta escrita AQUÍ!



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