Un tema molt important i a més per a reflexionar. Dos vessants àmpliament diferenciats. Viure amb objectius o viure sense objectius. Tradicionalment vivim sempre amb objectius autoimposats. La majoria amb més o menys pressió sobre nosaltres mateixos. En aquest vessant es diu que no tenir objectius pot portar-te a la zona de confort i ser una excusa per a no assumir reptes. També es diu que, sense objectius, no tens una direcció clara i això pot produir desmotivació o inactivitat. Quant a l’altra, parteix de viure sense objectius. També dit, a vegades, viure en el Flow o el corrent dels sistemes. Es refereix més a orientar-se en el present i gaudir més del procés creatiu o laboral, simulant aquest ser similar a un joc sense la pressió d’un resultat final.
Quant als que s’enfoquen en el sistema es refereix més al fet que el valor radica en els hàbits diaris. Per exemple, fer el llit cada dia, llegir un llibre al mes i coses així. Hàbits importants que es realitzen diàriament o setmanalment. És en realitat alguna cosa per a reflexionar perquè, pel que sembla, tenir objectius, diuen, que pot produir estrès i no tenir-los sembla no tan estressant. Encara que us puc assegurar que intentar canviar de tenir-los a no, o al revés, genera molt més estrès perquè és un canvi de vida important. Busqueu sobre l’experiment “Univers 25”, no he volgut explicar-ho aquí per no semblar partidista.
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