Quatre estrenes de cinema en català per a encetar el mes de juny

Aquest divendres, 5 de juny, s’estrenen tres pel·lícules en català als cinemes. ‘La ironia de l’amor’ arriba a les sales en versió doblada i en versió subtitulada en català, ‘Par 4 chemins’ en versió original subtitulada en català i ‘Cel meu, infern teu’ en versió original en català i castellà. D’altra banda, aquesta setmana han començat les projeccions del Doc del Mes de juny ‘GEN_’, que es projecta a una quarantena de sales en versió original subtitulada en català.
El doblatge i subtitulació d’aquests títols té el suport, a Catalunya, del Departament de Política Lingüística. Durant el 2026 s’han doblat o subtitulat en català 39 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística.
La ironia de l’amor
Una crítica musical de vint-i-quatre anys es muda a Montreal per a escriure un llibre sobre l’impacte de Jagged Little Pill, l’àlbum d’Alanis Morissette. Però el seu projecte s’estanca quan s’involucra sentimentalment amb dos membres d’un mateix grup local de música indie. Quan decideix convertir-se en la publicista de la banda, els seus plans originals canvien per complet. Ara ha d’equilibrar la seva carrera professional amb el desordre de la seva vida personal i, mentre tracta d’impulsar el grup, també haurà de lluitar per a trobar el seu propi camí en l’escena artística de la ciutat.
Par 4 chemins
Al segle XII, el germà Antoine i el germà Vincent decideixen abandonar el seu monestir i tornar al món exterior amb el propòsit d’ajudar els homes a trobar l’alegria. Sense res més al damunt que el seu propi entusiasme i amor al proïsme, els dos religiosos viuran tota mena de situacions que convertiran el seu periple en un viatge iniciàtic.
Cel meu, infern teu
Al llarg dels anys, l’Adela i la Victoria viuen una història d’amor impossible, marcada per la repressió i el rebuig social. A l’Espanya franquista dels anys 60 i 70, tant les lleis com les convencions socials castiguen durament l’homosexualitat. Però malgrat els impediments i les separacions forçoses, el pas del temps no esborra els seus sentiments i viuen una passió clandestina capaç de resistir la intolerància i de desafiar tots els límits imposats per la moral de l’època.
GEN_
El cicle ‘Documental del Mes’ ha programat per a l’abril ‘GEN_‘, que s’exhibeix en format híbrid. De forma presencial, es projecta a 31 sales de Catalunya, 6 del País Valencià i 1 de les Illes Balears i, en línia, a 4 sales virtuals a Catalunya.
A l’hospital públic Niguarda de Milà, un metge gens convencional lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i processos de persones que busquen reconciliar els seus cossos amb la seva identitat de gènere. El doctor navega entre les restriccions imposades per un govern conservador i un mercat agressiu ansiós per convertir els cossos en mercaderia.
Docs del Mes és una iniciativa del Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona, el DocsBarcelona, que té l’objectiu d’apropar el gènere documental al màxim nombre d’espectadors possible, d’augmentar el nombre de sales que programin cinema documental de qualitat i de contribuir a crear en la població un hàbit de consum del documental a través d’una oferta regular més enllà dels festivals.