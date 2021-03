Detingut per usar una arma blanca en una baralla

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 15 al 21 de març de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (9).

Entre aquests darrers hi ha un total de quatre detinguts per agressions, tres en l’àmbit domèstic i un per fer ús d’una arma blanca en una discussió entre dues parelles. Els fets van passar el diumenge a les 21:48 hores a Encamp. Es va detenir un home de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana independent i la seguretat col·lectiva, ja que en una discussió i baralla entre dos parelles ha agredit l’altre home amb una arma blanca.

El dilluns a les 02:56 hores a Andorra la Vella, es van detenir dos homes -un de 34 anys i un de 49 anys-, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida a la recepció d’un hotel per una agressió entre dos clients. Es tracta d’una discussió de parella que deriva en una agressió mútua. En el decurs de la intervenció, a un d’ells se’l troba en possessió de 3’5 grams d’haixix.

El divendres a les 15:44 hores a Escaldes-Engordany es deté un home de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -l’àmbit domèstic-.Requerits els agents en un domicili particular per una discussió entre pare i fill que deriva en una agressió del detingut envers el seu progenitor.

Altres delictes

El dilluns a Escaldes-Engordany, es detenen tres homes de 18, 21, i 24 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic -ús indegut de targeta de crèdit-. Durant el mes de desembre passat, els serveis de policia reben una denúncia del titular d’una targeta de crèdit per la seva pèrdua i posterior ús indegut. L’enquesta efectuada ha permès la detenció dels tres interessats. Un d’ells va trobar la tarja de crèdit a la via pública i posteriorment van efectuar deu pagaments a diferents establiments i per internet, per un import total de 128 euros.

El dimecres a les 09:45 hores a la frontera del riu Runer, es deté una donade 22 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una resolució governativa de suspensió de permís de conduir-.

El dijous a les 10:15 hores a la frontera del DCNJ, la policia va detenir una dona de 20 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic. Control dels quatre ocupants d’un turisme matrícula francesa, un d’ells -la detinguda- s’identifica amb uns documents oficials francesos. En verificar les fotografies dels documents, les faccions de la persona no corresponen a la interessada. Posteriorment, s’efectua un escorcoll als afers personals d’aquesta, i es troba el seu passaport legal, on consta la seva veritable identitat.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’ha detingut a dos conductors per haver donat positiu a la prova de control de tòxics salivar, a un dels quals es va trobar amb una cigarreta de marihuana.

També s’ha detingut a tres conductors més per donar positiu al control d’alcoholèmia.

Totes les detencions es van produir en el marc de controls rutinaris.