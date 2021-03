S’ajorna de nou, fins a l’estiu 2022, l’espectacle del Cirque du Soleil

Andorra Turisme i el Cirque du Soleil han acordat que l’espectacle previst per enguany es traslladi a l’estiu del 2022. L’actual situació d’incertesa i encara en plena crisi sanitària arreu del món han obligat a replantejar de nou el calendari.

La voluntat manifestada l’any passat era que, si la situació de pandèmia millorava, aquest any Andorra acolliria novament un espectacle de la companyia canadenca. No obstant això, en l’actualitat és inviable el desenvolupament d’un espectacle tal i com s’havia realitzat fins ara amb un gran volum de públic concentrat en un mateix espai.

A més, cal destacar també que els artistes haurien tingut moltes dificultats a l’hora d’assajar a causa de les restriccions sanitàries als seus països d’origen. En aquest sentit, la companyia canadenca ha reconegut que, en aquesta situació, no podia oferir un espectacle amb garanties.

Vistes les condicions actuals i tenint en compte que una possible anul·lació suposaria una penalització pressupostària, s’ha convingut entre les dues parts traslladar l’espectacle d’aquest any a l’estiu del 2022, sense que això suposi en cap cas un increment dels costos.

‘MUV’, el nou espectacle del 2022 que combinarà ball i èxits musicals

Durant els anys 2019 i 2020 la feina dels equips no s’ha aturat ja que s’han estat treballant elements com: el concepte creatiu, la sinopsi, el material gràfic i també, el calendari de les dates pel 2022.

MUV és el nom del nou espectacle que s’inspira en els èxits més coneguts de la música dels darrers anys. Entre les novetats que s’hi inclouen en destaca que el personatge principal de l’espectacle serà un DJ. El show combinarà actuacions acrobàtiques amb ball i es crearà un ambient participatiu amb el públic ja que de fet, els espectadors seran testimoni i alhora protagonistes.

La sinopsi es situa en un escenari futurista on els ciutadans estan dividits en dos mons completament aïllats els uns dels altres. Tots van equipats amb auriculars però viuen a diferents ritmes fins que un dia, el Master Music, el DJ, decideix reunir a tot el planeta per ballar al mateix ritme.

Hi tindran un paper destacat alguns assistents del públic que actuaran de catalitzadors de l’espectacle. Els èxits musicals dels últims anys reuniran els artistes i el públic en un show on la força mobilitzadora de la música serà capaç de trencar totes les fronteres que existien.

Les dates previstes per l’espectacle del 2022 són del 2 al 31 de juliol amb 22 actuacions i amb l’opció extra de programar quatre funcions més tots els diumenges del mes de juliol fins arribar a un total de 26 funcions amb una capacitat màxima de 5.000 espectadors (modulable segons la situació sanitària del moment).

En aquesta ocasió, la comunicació s’avançaria i es preveu que es realitzi ja de cara a la tardor d’enguany així com també l’inici de la venda de les entrades sempre i quan la situació es normalitzi o s’estabilitzi.