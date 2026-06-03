«Després del naufragi», d’Albert Sánchez Piñol

Títol: Després del naufragi
Autor: Albert Sánchez Piñol
Pàgines: 304
Editorial: Univers Llibres
Sinopsi:
Una novel·la d’aventures sobre llibertat i obsessió. L’obra que tanca el cercle que va obrir Victus.
Aquesta novel·la comença on acaba Moby Dick. Després que el vaixell Pequod s’hagi enfonsat per l’envestida de la gran i cruel balena blanca, Ismael és rescatat pel Lònia, una nau sotmesa a la dissort, un rumb erràtic i una capitania temerària.
Si a Moby Dick, Ahab, un individu ambiciós més enllà de tota raó, entabana uns homes assenyats fins dur-los a l’abisme, al Lònia, una tripulació posseïda per una idea desborda els límits de l’autoritat i porta la nau a un destí fatal. El que no havien calculat era la naturalesa despietada i la força terrible del monstre blanc.
Font: lacasadellibro