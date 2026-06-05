Sabem que el sol pot danyar la pell, accelerar l’envelliment cutani i fins i tot augmentar el risc de càncer de pell. Això ho sabem… però no sempre actuem en conseqüència. Així ho posa de manifest l’Observatori Heliocare by Cantàbria Labs 2026, un estudi que torna a evidenciar la distància entre conscienciació i hàbits reals de fotoprotecció diària, a Espanya. Les dades són contundents: encara que un 97% de la població reconeix el risc de l’exposició solar, només un 28% afirma utilitzar protecció solar cada dia. La majoria continua reservant el fotoprotector per a les vacances, platja o activitats a l’aire lliure.
L’informe, impulsat per Cantàbria Labs i amb el suport d’entitats com l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics d’Espanya (CGCOF), analitza des de fa nou anys els hàbits de protecció solar de la població espanyola.
Molta consciència… però pocs hàbits constants
Un dels aspectes més cridaners de l’estudi és, precisament, aquesta contradicció entre informació i conducta. La consciència sobre els riscos solars és pràcticament universal, però la fotoprotecció diària encara no forma part de la rutina habitual de la majoria de les persones.
De fet, el 72% dels espanyols continua utilitzant protecció solar només de manera puntual.
Així i tot, hi ha una dada positiva: els qui sí que fan servir fotoprotector opten majoritàriament per índexs elevats. Un 67% tria SPF 50 o 50+.
El problema, segons l’Observatori Heliocare by Cantàbria Labs, no és únicament aplicar el producte, sinó mantenir hàbits constants i correctes al llarg del temps.
La gran fallada: oblidar reaplicar el protector solar
La reaplicació continua sent una de les grans assignatures pendents.
Només un 42% assegura reaplicar-se sempre el fotoprotector cada dues hores durant l’exposició solar. I la raó principal no és el rebuig al producte ni la falta d’informació: simplement, l’oblit.
El 38% reconeix que no reaplica el protector perquè se’n descuida.
A això se suma un altre hàbit bastant freqüent: reutilitzar productes solars oberts l’estiu anterior. Un 39% admet fer-ho habitualment, malgrat que l’eficàcia i estabilitat de les fórmules pot veure’s alterada una vegada obertes.
La fotoprotecció diària va molt més enllà de la platja
Un dels punts més interessants de l’estudi té a veure amb l’anomenat “sol invisible”.
Encara que moltes persones continuen associant el mal solar únicament a l’exposició directa en exteriors, la realitat és bastant més complexa. Segons l’informe, un 59% dels espanyols desconeix que la llum visible —incloent pantalles i exposició urbana quotidiana— també pot contribuir al fotodany i afavorir taques o signes d’envelliment cutani.
Aquesta idea resulta especialment rellevant avui, quan gran part del temps transcorre entre interiors, dispositius electrònics i desplaçaments urbans on l’exposició solar sembla menys evident.
Precisament per això, els dermatòlegs insisteixen des de fa anys en la importància d’integrar la fotoprotecció diària com un gest més dins de la rutina facial habitual i no únicament com un producte estacional.
Revisar la pell continua sent una assignatura pendent
L’estudi també posa el focus en un altre aspecte clau: la prevenció activa.
El 80% de la població espanyola desconeix la regla ABCDE –Asimetria, Bordes, Color, Diàmetre i Evolució– utilitzada per a identificar possibles senyals d’alerta en pigues i lesions pigmentades.
A més, un 42% mai ha visitat un dermatòleg per a realitzar una revisió cutània.
Per a la Dra. Yolanda Gilaberte, presidenta de la AEDV, «aquestes dades reflecteixen que encara queda molta feina d’educació i conscienciació». L’especialista recorda que «la detecció precoç resulta fonamental en càncer de pell i assenyala també el desconeixement que encara existeix sobre eines complementàries com la fotoprotecció oral».
En la mateixa línia, la Dra. María Vitale, dermatòloga i Medical Manager Dermatology de Cantàbria Labs, insisteix que «la protecció solar no ha d’entendre’s únicament com una qüestió estètica o associada a l’estiu, sinó com una mesura essencial per a preservar la salut global de la pell».
El bronzejat continua associat a bellesa i salut
Malgrat dècades de campanyes informatives, determinats missatges continuen molt presents en l’imaginari col·lectiu.
L’Observatori Heliocare by Cantàbria Labs revela que un 38% dels espanyols continua associant el bronzejat amb bellesa o salut, una percepció que els experts fa anys que intenten desmuntar.
Perquè, encara que el bronzejat continuï tenint un important component cultural i estètic, els dermatòlegs recorden que la pell bronzejada és, en realitat, una resposta de defensa enfront del mal solar.
I aquí és precisament on entra en joc la importància de construir hàbits sostinguts i realistes de fotoprotecció diària més enllà de l’estiu, les vacances o els dies de platja.
Per bellezactiva.com