Títol: L’abecedari de la Mel i en Bru
Escriptor: Pep Molist
Il·lustració: Subi
Editorial: Baula
Pàgines: 40
Edat: Primers lectors
Un karateka conduint un kart, una vaca que toca el violí a l’hamaca i una balena anomenada Filomena són algunes de les imatges estrambòtiques que presenten Pep Molist i Joan Subirana (Subi) en aquest nou abecedari.
D’ençà que l’Orbis pictus va relacionar per primera vegada les lletres de l’alfabet amb paraules perquè els estudiants les memoritzessin, la tradició dels llibres abecedari s’ha explorat des de tots els angles. Se n’han fet de tota mena: abecedaris-joc, temàtics, amb desplegables, narratius, rimats… i és precisament en aquestes dues darreres categories —la narrativa i la rimada— on conflueix L’abecedari de la Mel i el Bru.
Amb el format característic d’un llibre àlbum i un gramatge exquisit, cada pàgina introdueix una lletra de l’abecedari a partir d’una paraula model (com ara «L de… llibre») i de dos versos amb rima consonant. A cada estrofa, la Mel, el Bru o la seva família protagonitzen una escena juganera mig realista mig fantàstica que es construeix a partir de quatre o cinc mots amb la mateixa inicial. Per tal de facilitar l’adquisició del vocabulari, cadascun d’aquests mots està marcat en negreta, i, al final del llibre, un annex els recopila tots.
El text, lleuger i dinàmic, s’accentua amb una edició que té cura de tots els detalls per als primers lectors: lletres majúscules, arrodonides, i amb un fons clar. Les il·lustracions, d’altra banda, amables i amb uns traços oberts ja característics de l’artista, amplien l’atractiu de l’obra. Val a destacar, especialment, la pulcritud de Subi a l’hora de representar l’estrofa sencera en una imatge integrada al més pur estil dels llibres d’observació.
Encara que les pàgines no segueixen un ordre coherent ni estan vinculades entre si, la història es concep com a un tot gràcies als protagonistes recurrents. Tot plegat, L’abecedari de la Mel i el Bru constitueix una bona proposta per a acompanyar l’inici a la lectura.
Laura Sagués Jorba / Clijcat / Faristol