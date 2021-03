La Policia engega una campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

El Cos de Policia comença, a partir del proper dia 27 de març de 2021 i fins el 11 d’abril de 2021, una nova campanya de controls d’alcohol i drogues als conductors.

Es preveuen un seguit de controls, seguint la línia de campanyes temàtiques encaminades totes elles a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de disminuir els accidents.

Aquesta campanya respon a la responsabilitat d’ordenar controls preventius d’alcoholèmia que preveu el Codi de Circulació. Així, els controls tindran lloc des de les 7 hores del dia 27/03/2021, i fins a les 19 hores del dia 11/04/2021.

Els controls preventius d’alcoholèmia segueixen el pla d’actuació marcat pel Ministeri de Justícia i Interior, a fi de millorar la seguretat viària en general i reduir el nombre d’accidents provocats pel consum d’alcohol, així com sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir en aquestes condicions.

La campanya de prevenció i d’informació a l’opinió pública té per objectiu principal disminuir la sinistralitat a les carreteres, disminuir els accidents de trànsit provocats pel consum d’alcohol i drogues. Com en d’altres anys, s’anuncia aquesta campanya, donat el seu volgut efecte preventiu i dissuasiu. Es tracta d’evitar les conductes de risc que posen en perill als usuaris de la xarxa viària i, augmentar la seguretat dels mateixos.

Tal com preveu el Codi de Circulació, la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre del 0,2 g/l de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Pel que respecta a la responsabilitat penal, es recorda que el vigent Codi Penal fixa les taxes d’alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals.

L’actuació policial seguirà els criteris següents en les conduccions sota l’efecte de begudes alcohòliques i/o estupefaents:

1. Se sancionarà per la via administrativa:

– Els conductors professionals amb una taxa d’alcoholèmia de 0,2 g/l a 0,5 g/l.

– Els conductors no professionals amb una taxa d’alcoholèmia de 0,5 g/l a 0,8 g/l.

Per via administrativa, també es pot suspendre un permís de conduir per una durada màxima d’un mes, juntament amb una sanció imposada pel Cos de Policia de 150,25 euros.

– Els conductors sota la influència d’estupefaents.

Per via administrativa, també es pot suspendre un permís de conduir per una durada màxima de tres mesos, juntament amb una sanció imposada pel Cos de Policia de 601,01 euros.

2. Es detindrà:

– Els conductors professionals amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,5 g/l.

– Els conductors no professionals amb una taxa d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l.

– Els conductors sota la influència d’estupefaents que creïn un perill concret per la circulació.

– Tots els conductors que refusin sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia.

Les conseqüències jurídiques d’aquestes infraccions per la via penal comporten:

– Art 268.1: Conductors no professionals: pena de presó fins a un anys o arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys. A més de les penes previstes, s’ha d’imposar una multa de 600 euros fins a 3.000 euros.

– Art 268.2: Conductors professionals: pena de presó fins a dos anys i privació del permís de conduir fins a quatre anys. A més de les penes previstes, s’ha d’imposar una multa de 1.200 euros fins a 6.000 euros i la pena complementària d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec fins a quatre anys.

– Art 269: Refús de sotmetre’s a la prova de control d’alcoholèmia: pena de privació del permís de conduir fins a tres anys i fins a quatre anys en el supòsit del punt segon de l’article anterior. A més de les penes previstes, s’ha d’imposar una multa de fins a 3.000 euros en el supòsit del punt primer de l’article anterior i de fins a 6.000 euros en el supòsit del punt segon del l’article anterior.