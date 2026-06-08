L’estil de decoració mediterrània és fresc, lluminós i molt fàcil de reconèixer. Està inspirat en les cases de la costa, en el mar, el sol i els materials naturals. És un estil que transmet calma i senzillesa, i per això agrada tant. Les cases solen ser clares, amb molta llum i amb una sensació d’espai obert. La idea principal és crear un ambient relaxat, com si sempre fos estiu.
Colors clars i naturals
Els colors són una de les parts més importants d’aquest estil:
- El blanc és el protagonista (parets, sostres, mobles)
- Tons terra, beix i sorra aporten calidesa
- El blau recorda el mar i dona frescor
- El verd de les plantes hi afegeix vida
Aquests colors ajuden a reflectir la llum i fan que els espais semblin més grans.
Materials senzills
L’estil mediterrani aposta per materials naturals i poc tractats:
- Fusta clara o envellida
- Ceràmica i terrissa
- Lli i cotó en tèxtils
- Fibres naturals com el vímet o el jute
No cal que tot sigui perfecte. De fet, les petites imperfeccions donen encant i autenticitat.
Llum natural a dojo
La llum és clau. Les cases mediterrànies intenten aprofitar-la al màxim:
- Finestres grans
- Cortines lleugeres que deixen passar la llum
- Espais oberts i poc carregats
Com més llum, millor.
Mobles simples i funcionals
Els mobles no solen ser complicats:
- Línies senzilles
- Materials naturals
- Pocs elements, però ben triats
La idea és no omplir massa l’espai. Menys és més.
Detalls que marquen la diferència
Alguns elements per a emfatitzar l’aire mediterrani:
- Plantes, sobretot d’interior o aromàtiques
- Gerros de ceràmica
- Coixins amb teixits naturals
- Objectes fets a mà
Tot plegat crea un ambient molt acollidor i viu.