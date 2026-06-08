Decoració mediterrània

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Una decoració d'estil mediterrani (Getty Images)
Una decoració d’estil mediterrani (Getty Images)

L’estil de decoració mediterrània és fresc, lluminós i molt fàcil de reconèixer. Està inspirat en les cases de la costa, en el mar, el sol i els materials naturals. És un estil que transmet calma i senzillesa, i per això agrada tant. Les cases solen ser clares, amb molta llum i amb una sensació d’espai obert. La idea principal és crear un ambient relaxat, com si sempre fos estiu.

Colors clars i naturals

Els colors són una de les parts més importants d’aquest estil:

  • El blanc és el protagonista (parets, sostres, mobles)
  • Tons terra, beix i sorra aporten calidesa
  • El blau recorda el mar i dona frescor
  • El verd de les plantes hi afegeix vida

Aquests colors ajuden a reflectir la llum i fan que els espais semblin més grans.



Materials senzills

L’estil mediterrani aposta per materials naturals i poc tractats:

  • Fusta clara o envellida
  • Ceràmica i terrissa
  • Lli i cotó en tèxtils
  • Fibres naturals com el vímet o el jute

No cal que tot sigui perfecte. De fet, les petites imperfeccions donen encant i autenticitat.



Llum natural a dojo

La llum és clau. Les cases mediterrànies intenten aprofitar-la al màxim:

  • Finestres grans
  • Cortines lleugeres que deixen passar la llum
  • Espais oberts i poc carregats

Com més llum, millor.



Mobles simples i funcionals

Els mobles no solen ser complicats:

  • Línies senzilles
  • Materials naturals
  • Pocs elements, però ben triats

La idea és no omplir massa l’espai. Menys és més.



Detalls que marquen la diferència

Alguns elements per a emfatitzar l’aire mediterrani:

  • Plantes, sobretot d’interior o aromàtiques
  • Gerros de ceràmica
  • Coixins amb teixits naturals
  • Objectes fets a mà

Tot plegat crea un ambient molt acollidor i viu.

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