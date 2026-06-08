I aquí podem veure al meravellós Dr. Mario Alonso Puig dient: https://www.instagram.com/reel/db8q0coocsi/. No he vist res que tingui més impacte en un ésser humà a nivell humà que el seu nivell d’autoestima. No he vist gens igual. Qui se sent, es veu, es pensa, es tracta com a pirita de coure, té una autoestima insuficient per als desafiaments que la vida ens està manant. La vida no ens està manant aquests desafiaments perquè diguem, no, efectivament, jo no vaig estar a l’altura. Precisament ens els mana així de grans perquè ens adonem que la talla ja la tenim. El que hem, és de tirar-la endavant. He tingut la sort de coincidir en una xerrada amb el Dr. Mario Alonso Puig i és una persona estupenda.
Certament, tens molts llibres i conferències dignes d’escoltar i sens dubte t’alimentessin. Quant al que aquí parla de sobre l’autoestima, el seu racionament és molt veritable. Si un no es valora a si mateix, com afrontarà els reptes que li posi la vida? No sé si ja t’he deixat aquesta frase en alguna ocasió, però crec que aquí val la pena repetir-la: «Fes-ho o no ho facis, però no ho intentis». Cal recordar que les paraules estan carregades d’energia i la paraula “intentar” sol acompanyar-ho un “no ho vaig aconseguir”. Sí recordo haver dit més d’una vegada que us animeu a llegir sobre PNL Programació Neuro Lingüística. Mereix molt la pena. Potser començaríeu a entendre per què les paraules estan carregades d’energia.
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